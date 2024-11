Centrafrique: Dix conducteurs de moto taxis tués dans une embuscade vers Bria

En Centrafrique, au moins dix civils ont été tués dans la nuit de lundi 25 à mardi 26 novembre à proximité de Bria, à 450 km au nord-est de Bangui. Ils sont tombés dans une embuscade d'hommes armés assimilés aux éléments de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC). Les corps des victimes ont été enterrés mardi matin, mais les activités sont toujours paralysées dans la région.

Selon Thierry-Evariste Binguinendji, préfet de la Haute Kotto, ces conducteurs de moto-taxis revenaient d'une mission religieuse à Ippy, ville située à 90 km à l'ouest de Bria en Centrafrique.

Suspension de l'activité des conducteurs

« Il y a eu une réunion religieuse qui se déroulait ici à Bria. Ces motos taxis ont remorqué ceux d'Ippy pour les ramener et donc ils sont allés les déposer effectivement à Ippy. C'est au retour que, dans le village Djamangoundji, les garçons de Bria sont tombés dans le champ des malfrats, explique-t-il. On a tué les taxis motos, on a brûlé toutes les motos et il y a quatre passagers qui ont été assassinés aussi. Donc au total, ça fait dix morts qu'on nous a rapportées. Les FACA et les forces alliées sont parties là-bas, ils sont sur le terrain et nous, on dit qu'ils sont arrivés sur les lieux et ils sont déployés à la poursuite de ces malfrats-là ».

Les conducteurs de motos taxis de Bria ont provisoirement suspendu leurs activités pour exprimer leur mécontentement.

« C'est vraiment malheureux pour nous les conducteurs de motos taxis. Les gens ne peuvent pas circuler librement à cause des malfrats qui sont partout dans la brousse. Nos camarades et leurs clients ont été ligotés avant d'être tués et leurs motos incendiées. Nous demandons au gouvernement de renforcer la sécurité, notamment sur ce tronçon », interpelle Aliou Hamidou, conducteur de moto taxi.

Trois jours de deuil ont été décrétés par les autorités locales dans toute la préfecture.