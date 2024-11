Maroc: Beaucoup reste à faire pour mettre les droits de l'Homme au centre des préoccupations des entreprises (M. Zniber)

Genève — Beaucoup reste à faire pour mettre les droits de l'Homme au centre des préoccupations des entreprises, a indiqué, mercredi à Genève, l'ambassadeur Omar Zniber, Président du Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU (CDH).

"Beaucoup a été fait depuis que les Principes directeurs ont été adoptés par le Conseil des droits de l'homme en 2011, et de nombreux enseignements ont été tirés, mais il reste encore beaucoup à faire", a déclaré M. Zniber, qui présidait la clôture du 13e Forum des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme, qui s'est tenu du 25 au 27 novembre.

"La mise en oeuvre de l'agenda des entreprises et des droits de l'homme devient de plus en plus urgente pour relever les défis actuels et futurs auxquels l'humanité est confrontée", a-t-il souligné, notant que "si les États ont des frontières, les défis tels que la crise climatique, la dégradation de l'environnement, les violations des droits des travailleurs et des droits des communautés touchées par les activités des entreprises ne connaissent pas de frontières".

Placée sous le thème "Concrétiser 'l'assortiment judicieux de mesures' pour protéger les droits humains dans le contexte des activités commerciales", cette édition du Forum a permis aux participants de faire le point sur les tendances et les défis liés à la mise en oeuvre des principes directeurs et de réfléchir à ce qui pourrait être amélioré à l'avenir.

Ce forum a également été une occasion de présenter des pratiques positives et de permettre le partage d'idées et de solutions pratiques susceptibles de faire la différence sur le terrain.

L'un des messages clés du forum est que le changement est possible et qu'il existe des exemples d'"assortiment judicieux de mesures", lorsqu'elles sont appliquées par les États et les entreprises avec une véritable volonté politique, a relevé M. Zniber, également représentant permanent du Maroc auprès de l'Office de l'ONU à Genève.

Il s'est réjoui de la participation accrue des entreprises à ce forum. "Tout comme les entreprises deviennent de plus en plus importantes en tant qu'acteurs non étatiques, elles sont de plus en plus importantes pour les Nations unies en tant qu'interlocuteurs et partenaires".

"Dans la mesure où leur importance s'accroît dans un espace multipartite, il en va de même de leur responsabilité d'entreprise en ce qui concerne le respect des droits des personnes et de l'environnement, la lutte contre la pauvreté et la corruption, et la réalisation d'un développement économique et social inclusif", a-t-il expliqué.

Créé par le CDH et organisé par le Haut-commissariat aux Droits de l'Homme depuis 2012, le Forum rassemble des milliers de participants issus de gouvernements, d'organisations internationales, d'entreprises, de la société civile, de syndicats, de communautés, de juristes et d'universitaires du monde entier. Il fournit une plateforme multipartite unique pour discuter des tendances et des défis clés dans la mise en oeuvre et l'avancement des Principes Directeurs.

Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme constituent le cadre mondial faisant autorité pour les États et les entreprises en ce qui concerne la prévention des impacts négatifs sur les droits de l'homme découlant des activités des entreprises.