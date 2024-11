Cameroun: L'artiste Gaby Fopa dépoussière sa calebasse et relie les âmes avec son 6ieme album

Dans son crenier ce 26 novembre au Centre Culturel Ubuntu des âmes et des voix ce sont tues pour laisser place à la musique qui guérit l'âme après une dure journée de travail , les hommes de médias ont répondu à l'appel de cet humaniste, à l'âme rassembleuse pour déguster sans modération ces 11 titres qui renvoient à notre réalité intérieure, dans différentes langues et thématiques « Reliance».

D'entrer de jeux, la session live avec des voix suaves angéliques sur le pupitre du centre culturel Ubuntu le titre "parle moi d'innocence" le trio Magic , Stéphane Akam , Jacky Fifi Priso, Papy Anza donne le ton et ouvre le chemin de cette rencontre presse tant médiatisée.

«Dans l'infini tout est centre, chaque instant peut devenir un moment de création , chaque être humain à quelque chose d'identique qui le relie aux autres êtres humains , quoi de plus beau d'utiliser le canal musical pour le faire ensemble», tels ont été les premières prises de paroles profondes d'une spiritualité lâchée dans son fort intérieur par l'artiste Gaby Fopa, voilà en quelques sortes l'essence de ce projet qui a réuni les plus belles voix de cette nouvelle génération de la musique camerounaise de ces dernières décennies "Stephane Akam, Jacky Fifi Priso Papy Anza et Raphran le Bantou".

"La rigueur et la passion" ses deux atouts définissent l'artiste Gaby Fopa, un ingénieur informaticien qui a consacré toute la moitié de sa vie à sa carrière musicale, désormais au service de la nouvelle génération précise t'-il.

C'est un album, conçu autour de l'univers poétique et musical de l'auteur-compositeur Gaby Fopa, s'annonce comme un véritable voyage sonore et spirituel.

L'album "Reliance" explore des mélodies africaines authentiques teintées de modernité et de profondeur philosophique. Gaby Fopa, figure centrale de ce projet, explique que Reliance est « une invitation à l'être humain de se reconnecter à son essence, un retour aux sources dans un monde où l'on s'éparpille trop souvent».Ce nouvel opus arrivé après "Calebasse vide", où la conscience humaine était représentée par une calebasse que l'on devait constamment vider pour accueillir le renouveau et l'originalité. Cette fois, Reliance va plus loin en célébrant l'unité et l'interconnexion des êtres. Comme l'a souligné Gaby Fopa, « Le terme reliance vise dans les 11 titres à célébrer le fait que nous sommes unis » , unis comme le Cameroun l'est.

Gaby Fopa, Stéphane Akam et Raphran le bantou proposent avec cet album, une oeuvre qui transcende les frontières de la musique pour devenir un outil de réflexion et de transformation personnelle.

"Je t'appellerais Mafo, Mboke NZe Yo " comment ne pas faire un arrêt sur ces deux titres d'une essence et d'une coloration particulière et singulière qui transcende le temps à les écouter en live , les âmes des confrères de la presse ont été conquises fixant leurs regards , avec la posture artistique du jeune artiste Stéphane Akam qui fait rêver à chaque fois qu'il monte sur scène ....

EQUIPE ARTISTIQUE DU PROJET.

D'emblée de jeux , il faut le souligner le 6ieme album de 11 titres de Gaby Fopa "Reliance " a pris 2 ans pour sa réalisation.

Brice Essomba, Yolo à la guitare bass, petit jean au percussion et Jules Tawembé au Mix et Mastering. Album aux thématiques plurielles: Amour, Humanité, Partage entièrement produit par le label Calebasse des Arts .

D'après Gaby Fopa cet album devra et sera consommé par tous avec ces 2 mois de campagne médiatique amorcée ce 26 novembre par la conférence de presse, ensuite le trio Magic sillonnera grâce à une tournée nationale les villes de Garoua, Maroua, Douala etc..afin que la musique live soit célébrée, mais au delà, que les âmes se relient à ce projet qui annoncent des beaux jours dans l'industrie musicale camerounaise.

En attendant la sortie officielle de cet album d'une musicalité immense sur les différentes plateformes de téléchargement légales voici un extrait du premier morceau de ce projet interprété par Stéphane Akam « je t'appellerais Mafo».