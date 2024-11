Ile Maurice: L'agriculture durable et l'artisanat à l'honneur

Le samedi 30 novembre, de 9h à 15h, l'ancienne usine de Ferney accueillera la première édition du Ferney Ti Bazar. Gratuit et ouvert à tous, cet événement réunira producteurs et artisans locaux pour promouvoir l'agriculture durable et l'artisanat, avec le soutien de la communauté et des ONG de la région sud-est.

Le marché proposera des produits issus du Ferney Agri Hub et des créations artisanales comme des objets en feuilles de Vacoas. Des activités familiales, notamment un château gonflable et un atelier d'antan, ainsi que des séances d'information sur l'agriculture durable, rythmeront la journée.

Depuis 2020, le Ferney Agri Hub accompagne une quinzaine d'entreprises locales dans leur transition vers des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Ce réseau joue un rôle essentiel dans le développement économique et durable de la région. Jean Marc Rivet, Estate Manager de Ferney Ltd, précise : « Nous voulons encourager une agriculture durable tout en impliquant les communautés locales à travers des formations et des collaborations. »

Parmi les exposants, la ferme solidaire de Ferney mettra en avant le travail de femmes engagées dans une agriculture sans produits chimiques.