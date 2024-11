Ile Maurice: Le corps de la petite Esteer rapatrié

Selon des sources du ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, celui-ci est venu en aide à l'oncle de la petite Esteer Enaelle Jolicoeur, âgée de 18 mois, qui a été tuée par sa mère, Rowena Raffin, plus connue sous le prénom d'Éloïse, 22 ans, lundi. Cela, afin que son corps soit rapatrié à Rodrigues hier, mercredi, sur le vol de 13 h 30 en partance de Maurice et que les démarches administratives se déroulent bien.

Entretemps, la ministre, Arianne Navarre-Marie, compte établir une ligne de communication avec Jokenson Cupidon, le papa d'Elliana Cupidon (autre enfant d'Éloïse Raffin, de père différent) décédée, elle, en septembre. Dans une déclaration officielle, la nouvelle ministre a dit avoir appris avec stupéfaction la mort du bébé, un drame pour tous. Elle s'est dit terriblement attristée en tant que ministre mais aussi comme maman, ajoutant : «La police mène l'enquête et mon ministère suit l'affaire.» La députée du Mouvement militant mauricien a également souligné le fait d'avoir tenté d'entrer en contact avec le papa de la petite Esteer, en vain jusqu'ici. Elle a cependant pu parler à l'oncle de la victime.

De son côté, l'Ombudsperson for Children, Aneeta Ghoorah, s'est dit choquée et bouleversée par la mort de deux enfants en deux mois seulement. «Cela démontre une dégradation des valeurs dans la société et remet en question tout le système de soutien mis en place par les différentes institutions.» Elle a encore une fois lancé un appel afin que les «lanceurs d'alerte» viennent de l'avant pour dénoncer toute forme d'abus sur les enfants. Mais pas que. Elle a également mis l'accent sur la question de la parentalité chez les jeunes et la responsabilité des deux conjoints dans la prise en charge d'un bébé ainsi que l'importance de l'éducation à la sexualité. «Si l'on n'est pas capable de gérer un enfant, autant de pas en avoir», a-t-elle dit.