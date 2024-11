Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - La MONUSCO forme des policiers congolais à l'identification et à la gestion des armes

communiqué de presse

Vingt agents de la Police nationale congolaise (PNC) ont entamé lundi 25 novembre une formation à l'identification et la gestion des armes et munitions. Un programme de cinq jours organisé par la composante Police de la MONUSCO (UNPOL) dans le cadre de son soutien aux forces de sécurité congolaises qui vise à outiller les policiers pour une gestion plus efficiente des stocks d'armes et de munitions.

Les sessions de formation portent principalement sur l'identification des armes et des munitions illicites, le marquage et le traçage des armes, ainsi que sur les normes et standards internationaux concernant leur gestion et leur contrôle. Le marquage des armes et des munitions permet leur identification, ce qui facilite les enquêtes lors d'un vol ou d'une perte. En effet, les armes non marquées circulent plus facilement et contribuent à l'insécurité.

Les participants seront également informés sur les protocoles internationaux relatifs aux embargos sur les armes et à la gestion de la circulation des armements, en particulier dans un contexte particulièrement affecté par les conflits et la violence armée. Ce programme de formation s'inscrit dans le cadre du processus de transition mené par la MONUSCO, conformément à la résolution 2717 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 19 décembre 2023.

Lutter contre la prolifération des armes en les identifiant

Lors de la cérémonie d'ouverture, le commissaire supérieur principal Ghislain N'Kulu Mweze, représentant de l'inspecteur provincial de la PNC du Nord-Kivu, a souligné l'importance de cette formation, en insistant sur le contexte difficile dans lequel les policiers oeuvrent au quotidien. "Il est crucial que nous, policiers, prenions conscience que nous sommes au service de la population et que les conflits qui sévissent dans notre région ont entraîné une prolifération des armes", a-t-il déclaré.

Il a également rappelé que l'un des objectifs de cette formation est de créer un vivier de formateurs au sein de la PNC dans chaque province de la République démocratique du Congo, afin de garantir la pérennité des acquis et d'assurer une transmission continue des compétences. "Vous serez en mesure de mieux contrôler la circulation des armes et de partager des informations avec vos partenaires concernant les armes de petits et gros calibres", a-t-il ajouté.

Pour sa part, Dorothy Basinga, cheffe du secteur UNPOL à Goma, a également exprimé son soutien à la PNC, assurant que la MONUSCO continuera de les accompagner tout au long de ce processus. "La police de la MONUSCO est là pour vous soutenir. Faites bon usage de cette formation. Nous sommes à votre écoute si d'autres besoins se font sentir", a-t-elle déclaré.

Nécessaire formation

L'objectif de cette formation est de renforcer la capacité de la PNC à gérer les armes. Dans un environnement où la violence armée est omniprésente, identifier les armes, c'est contribuer à limiter leur diffusion. Les policiers formés seront en mesure de mieux identifier les armes, de suivre leur traçabilité et de contrôler plus efficacement leur circulation. Cette initiative est essentielle pour réduire les incidents liés à la mauvaise manipulation des armes et pour contrer leur prolifération dans la région.

La province du Nord-Kivu connaît une montée de l'insécurité liée aux conflits armés. De nombreuses armes sont présentes dans des circuits informels, contribuant à une violence endémique. Dans ce contexte, la formation dispensée par la MONUSCO s'avère être une réponse stratégique pour renforcer les capacités de la PNC à faire face à ces défis.

Les experts de la MONUSCO et les formateurs de la police congolaise insistent sur le fait que cette formation représente bien plus qu'un simple transfert de connaissances. C'est une occasion pour les policiers d'améliorer leur efficacité opérationnelle, de renforcer leur capacité à agir de manière proactive et de jouer un rôle actif dans la restauration de la paix et de la sécurité dans la région.