Ouganda: « Reconstruire la vie des réfugiés » - La devise de la mission salésienne de Palabek

Palabek — Les grossesses des adolescentes représentent près d'un cinquième des naissances qui ont lieu chaque année en Ouganda, et 32000 grossesses de ce type sont enregistrées chaque mois.

Pour soutenir ces jeunes ougandaises, les missionnaires salésiens lancent un programme de soutien au centre Don Bosco Palabek sous le titre : « Reconstruire la vie des réfugiés ».

L'Ouganda accueille quelque 2,5 millions de réfugiés, originaires pour la plupart de différents pays africains. Les campements sont remplis d'enfants et de jeunes, qui représentent environ 86 % de la population réfugiée, et parmi eux se trouvent un nombre important de mères célibataires.

Au cours de leur travail pastoral quotidien, les salésiens du camp de réfugiés de Palabek ont appris à connaître en profondeur la réalité de nombreuses jeunes filles qui, à cause d'abus ou d'un manque de sensibilisation, sont devenues mères avant d'atteindre l'âge adulte. Ce sont des jeunes femmes courageuses qui ont décidé d'avoir leurs enfants et de les garder à leurs côtés, malgré les circonstances difficiles qui les entourent », peut-on lire dans une note publiée par les missionnaires.

« Presque toutes les mères adolescentes de Palabek ont fui la guerre et n'ont pas eu le temps et les opportunités nécessaires pour se développer, améliorer leur estime de soi ou apprendre à s'occuper de leurs fils et de leurs filles. Elles ont besoin d'une formation et d'informations sur la manière de le faire et de prendre soin d'elles-mêmes », affirment les Salésiens.

« Ils n'ont aucun projet d'avenir ! Malheureusement, ils n'ont pas de rêves ou d'espoirs correspondant à leur âge. Leur principale préoccupation est leur enfant, ce qui les conduit à s'oublier elles-mêmes, ce qui entraîne de graves dommages pour ces jeunes mères et leurs enfants. Cependant, on constate que ces jeunes filles sont ouvertes à l'apprentissage et à l'amélioration de leur mode de vie. Elles sont prêtes à consacrer du temps à l'éducation et souhaitent vivre pleinement leur vie avec leurs fils et leurs filles.

Selon les règles du système éducatif ougandais, les élèves enceintes ou qui allaitent ne sont pas autorisées à fréquenter l'école, ce qui signifie que beaucoup d'entre elles ne terminent pas les cycles éducatifs et la formation correspondant à leur âge, car arrêter d'allaiter est impensable pour beaucoup d'entre elles, qui n'auraient pas d'autre choix que de nourrir leurs bébés.

Pour toutes ces raisons, les Fils de Don Bosco ont pensé à la possibilité de créer un espace sûr pour les enfants pendant que les mères sont à l'école, afin que les jeunes filles puissent poursuivre leur éducation et en même temps nourrir leurs petits.