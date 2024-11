Afrique Centrale: L'Université Loyola du Congo exhorte Congolais et Rwandais à « consolider les efforts de paix »

Le révérend père provincial de la Compagnie des Jésus dans l'Afrique centrale et vice -chancelier de l'Université Loyola du Congo, (ULC), Rigobert Kyungu a appelé, mercredi 27 novembre, les peuples congolais et rwandais à construire des ponts pour consolider les efforts de paix et de réconciliation dans la région des Grands Lacs.

Il a lancé cet appel à Kinshasa lors de la clôture du colloque international organisé en marge du jubilé de 70 ans de l'ULC :

« Je pense que les efforts pour la paix doivent être consolidés, nous sommes en conflit avec le Rwanda, notre voisin immédiat à l'Est et cette situation n'est pas bonne, ni pour les Rwandais, ni pour les Congolais. Au niveau de la vie sociale ça se passe aussi bien, parce que quand vous allez à la frontière, au niveau de Cyangugu-Bukavu ou Gisenyi-Goma, du matin au soir, il y a des mouvements dans les deux sens. Les Congolais ont besoin des Rwandais, et les Rwandais ont besoin des congolais, mais alors pourquoi est-ce que les deux Etats ne s'entendent pas ».

Rigobert Kyungu précise que la province d'Afrique centrale de la Compagnie de Jésus continue à multiplier les efforts et les contacts avec les jésuites Rwandais, en réponse aux défis de paix et de réconciliation entre les deux peuples.

« Nous comme membre de l'église, nous disons au lieu d'édifier des ponts qui nous séparent, nous devons plutôt édifier les ponts qui nous unissent. C'est dans ce sens que la province d'Afrique centrale de la Compagnie de Jesus continue à multiplier les efforts et les contacts avec les jésuites Rwandais. Nous envoyons des Congolais au Rwanda pour la formation du noviciat et les Rwandais envoient aussi les membres de leur région du Rwanda et du Burundi a notre faculté de philosophie saint pierre Canisius », a-t-il expliqué.

Et d'ajouter : « Nous devons préparer un avenir plein d'espérance et comme université, nous devons être libre de penser, libre par rapport aux préjugés politiques, préjugés ethniques et préjugés culturels. C'est dans ce sens que nous pourrons un avenir de paix et de réconciliation dans la région des grands Lacs ».

Ce colloque portait sur le thème : "Education universitaire jésuite en RD Congo et en Afrique : Défis et Perspectives".

L'ULC organise les filières de philosophie depuis 70 ans, d'agrovétérinaire depuis 30 ans et des sciences et technologies depuis 10 ans. A partir de l'année académique prochaine, l'ULC organisera les facultés des sciences sociales et de gestion des affaires.