Congo-Kinshasa: Beni - Au moins 50 étudiants formés sur les droits de l'homme et les VBG

Le Bureau du genre, famille et enfants, en collaboration avec la section du genre de la MONUSCO à Beni (Nord-Kivu), a organisé, mercredi 27 novembre, une formation sur les notions des droits de l'homme et les violences sexuelles et celles basées sur le genre en faveur d'une cinquantaine d'étudiants issus des institutions universitaires locales.

Cette formation visait à sensibiliser ces jeunes à la prévention des violences basées sur le genre et à la conduite sexuelle en milieu universitaire. Elle s'inscrit dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles.

Les étudiants ont été sensibilisés aux notions clés des violences basées sur le genre, aux principes directeurs pour leur prévention, au circuit de référencement des cas de violences et aux techniques de rapportage de cas.

Esther Masika, une participante, estime que cette formation est primordiale:

« La formation est très importante car les violences basées sur le genre sont une réalité, même en milieu universitaire. En tant qu'étudiantes, nous en sommes témoins et nous constatons ces faits. C'est pourquoi il est crucial pour nous de suivre cette formation pour apprendre à y faire face et participer, même modestement, à la lutte. C'est essentiel, car nous voyons des actes comme le harcèlement sexuel, et personnellement, j'en suis victime. »

Ruth Sabuni, cheffe du bureau du Genre, Famille et Enfant de la ville de Beni, a aussi souligné la grande importance de cette formation pour cette génération d'étudiants. Pour elle, cette séance de formation est une façon de prévenir et réduire les risques de violences sexuelles en milieu universitaire :

« Comme vous le savez, les étudiants sont une population vulnérable, souvent victime d'abus dans les institutions universitaires. C'est pourquoi, dans cette campagne de sensibilisation, nous avons ciblé cette catégorie, pour leur fournir des connaissances sur cette thématique. À leur tour, ils seront des relais dans leurs institutions pour lutter contre les abus et l'exploitation sexuelle en milieu universitaire. L'objectif est de prévenir et de réduire les risques. »

Ces étudiants ont également reçu des enseignements de base sur les droits de l'homme de la part des sensibilisateurs du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme de Beni.