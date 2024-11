Congo-Kinshasa: Kinshasa célèbre la semaine de l'entrepreneuriat

La maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais (ANADEC), accueille du 27 au 30 novembre, une série d'activités dans le cadre de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Le directeur général de l'ANADEC, le professeur Godefroy Kizaba Amkampese a donné, mercredi 27 novembre, le coup d'envoi de ces activités.

L'exposition des produits des micros, petites et moyennes entreprises, la foire de la boulangerie et de la pâtisserie, les panels de discussions, le partage d'expériences, la clinique entrepreneuriale de proximité avec la participation de 500 femmes maraichères, le réseautage et autres, seront au menu de cet évènement.

La semaine mondiale de l'entrepreneuriat a débuté en 2008 dans l'objectif d'inspirer les jeunes à laisser leurs marques. Elle s'est rapidement développée pour devenir un effort global qui engage les entrepreneurs, les investisseurs, les chercheurs, des organisations de soutien et d'autres personnes collaborant pour faire progresser la croissance économique et l'innovation dans plus de 170 pays du monde entier à travers des concours, des ateliers de démarrage à grande échelle et de petites discussions au sein de la communauté.

Pour l'édition 2024, le thème retenu pour les activités organisées à Kinshasa est « Entrepreneuriat moteur de la diversification économique et de la création d'emplois en RDC ».