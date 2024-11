Congo-Kinshasa: Armelle Katembera - « Les 16 jours d'activisme ne concerne pas seulement les femmes »

« Les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles ne concernent pas seulement les femmes et les filles, mais aussi les jeunes garçons, les hommes adultes et les autorités », a fait savoir lundi 25 novembre la chargée du genre du Collectif 2250, basé à Bukavu (Sud-Kivu).

Invité de Radio Okapi, Armelle Katembera dit avoir constaté qu'à Bukavu, les droits des femmes sont bafoués surtout dans les milieux scolaires et universitaires.

A travers cette campagne, elle invite la population à soutenir la femme à faire face aux violences basées sur le genre (VBG).

« L'objectif est de faire accepter à toute la communauté que pendant toute leur vie, ils doivent lutter contre les violences basées sur le genre, ils doivent éduquer leurs enfants et la jeunesse à respecter et à faire respecter les droits de la femme et surtout de la jeune-fille », poursuit Armelle Katembera.