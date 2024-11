Congo-Kinshasa: L'ONG SOPRODE plaide pour l'annulation de l'exploitation de nouveaux blocs pétroliers et gaziers au pays

L'ONG Solidarité pour la protection des droits de l'Enfant (SOPRODE) lance un plaidoyer pour l'annulation de l'exploitation de nouveaux blocs pétroliers et gaziers qui risquent de dégrader davantage la biodiversité en République démocratique du Congo. Le plaidoyer de cette organisation s'inscrit dans le cadre de sa campagne en faveur de la transition énergétique et contre la pollution plastique.

Le directeur exécutif de SOPRODE, Robert Kitumaini, l'a annoncé mercredi 27 novembre à Radio Okapi, à l'occasion de la tenue de la cinquième session du Comité intergouvernemental de négociation (INC-5) sur la pollution plastique. Cette rencontre se tient du 25 novembre au 1er décembre à Busan, en Corée du Sud.

Selon lui, le but poursuivi est notamment d'inviter les autorités congolaises à adopter des politiques environnementales plus ambitieuses et responsables en vue de garantir un avenir plus durable pour le pays et sa population.

C'est pourquoi ce plaidoyer est adressé principalement à la vice-Première ministre de l'Environnement et au ministre des Hydrocarbures, indique le directeur Kitumaini.

Ces deux membres du gouvernement sont représentés par leurs experts au forum de Busan.

« L'objectif de ce plaidoyer est de demander l'annulation des appels d'offre pour l'exploitation des nouveaux blocs pétroliers et gaziers qui risquent de dégrader davantage notre biodiversité, de nuire aux communautés locales et de compromettre nos engagements internationaux en matière de changement climatique. Et puis SOPRODE appelle la RDC à s'engager résolument dans la lutte contre la pollution plastique en soutenant un traité mondial ambitieux et juridiquement contraignant pour réduire la pollution plastique. Nous insistons également sur la nécessité de promouvoir des alternatives durables et de renforcer la gestion des déchets au niveau national », indique Robert Kitumaini.

Pour lui, ce plaidoyer s'inscrit dans « une démarche de transition énergétique juste et durable en mettant l'accent sur le développement des solutions énergétiques renouvelables comme les minicentrales solaires et l'hydroélectricité ».