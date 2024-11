Ile Maurice: Un soulagement pour les automobilistes du Sud

C'est la fin d'un véritable calvaire pour les automobilistes venant du Sud et devant se rendre dans l'Est du pays. Depuis hier, l'autopont de Wooton est désormais opérationnel. Si dans un premier temps, seule une partie de la structure avait été ouverte pour soulager la circulation, aujourd'hui, les conducteurs se dirigeant vers Quartier-Militaire n'ont plus besoin de faire le détour par le rond-point de Camp-Fouquereaux.

L'inauguration de cet ouvrage a été faite par le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, accompagné de ses collègues ministres de la circonscription no 17, Richard Duval et Michaël Sik Yuen. Le ministre a expliqué que des mesures avaient été prises pour prévenir l'accumulation d'eau, notamment avec l'installation de pavés destinés à éviter l'affaissement du sol. «C'est un grand soulagement pour les usagers de la route, particulièrement avec les festivités de fin d'année qui approchent», a déclaré Ajay Gunness. Il a également précisé que d'autres projets étaient à l'étude pour fluidifier davantage la circulation sur l'autoroute et éviter les embouteillages.