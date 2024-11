Ile Maurice: L'accusation de complot pour blanchiment d'argent contre Sherry Singh abandonnée

L'accusation provisoire de Conspiracy to Commit Money Laundering portée contre Sherry Singh, ancien CEO de Mauritius Telecom (MT), a été rayée hier en cour de Port-Louis. Cette décision marque un tournant important dans l'affaire liée à la saisie de 22 tonnes de cuivre impliquant la compagnie Tradeway International Ltd à La Tour Koenig.

Le Senior State Counsel, Me Damodarsingh Bissessur, représentant le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), a informé la magistrate Rajenee Seegobin qu'aucune objection n'était formulée à la demande de Sherry Singh de radier cette accusation. La motion déposée par ce dernier a donc été acceptée. L'affaire remonte à mai 2023, lorsque Sherry Singh et son épouse, Varsha Singh, furent arrêtés par la Special Striking Team (SST). Ils étaient soupçonnés de blanchiment d'argent en lien avec la vente de cuivre appartenant supposément à MT. Toutefois, l'accusation provisoire contre Varsha Singh a été rayée le 19 juin dernier.

À sa sortie du tribunal, Sherry Singh s'est exprimé devant la presse, soulignant la victoire électorale récente de l'Alliance du changement, dont il a été un soutien actif. Il a qualifié cette victoire de «tsunami de 60-0», saluant la maturité et la détermination des Mauriciens. Selon lui, les citoyens ont démontré qu'ils ne toléreraient pas l'injustice et qu'ils étaient prêts à se relever face à l'adversité. Interrogé sur un éventuel retour à MT, Sherry Singh a maintenu que les leaders politiques et les candidats de l'Alliance du changement ne lui doivent rien, affirmant que sa contribution à cette victoire avait été un privilège. Il a ajouté : «Les Mauriciens sont tranquilles, mais pas imbéciles. Ils ont prouvé au monde entier qu'ils se relèvent toujours face à l'adversité.»

L'ancien CEO a également exprimé son optimisme quant à l'avenir du pays, affirmant que les dirigeants élus feront de leur mieux pour redresser la situation nationale. «Mo trouve ki morisianism finn ranforse avek sa viktwar-la. Pa ti enn moman fasil me mo pena okenn dout ki zot pou fer zot meyer pou sov pei. Nepli ena sa laper ki ti ena pou planting-la. Aster ena sourir ek lazwa. Morisien finn montre lemond antie ki si ou sey dominn li, li pou leve. E mwa, toultan mo pou la akote bann Morisien. Kan bizin donn enn leson, nou pou donn enn vre leson.»

Rappelons que dans cette affaire, Deyendranath Persand (Rakesh) aussi ne répond plus d'une accusation provisoire de complot pour blanchiment d'argent devant le tribunal de Port-Louis. Le jeudi 28 mars 2024, la magistrate Valentine Mayer avait agréé à sa motion de radiation de l'accusation provisoire retenue contre lui, en l'absence de soupçons rai- sonnables.

Par ailleurs, trois Indiens, Gurupremnathji Vijaynahji, Nilesh Ramanbhai Patel et Chaitanya Mittal, étaient aussi soupçonnés d'avoir com- ploté avec d'autres personnes, dont l'ex-CEO de MT, entre 2017 et 2023, pour blanchir de l'argent dans cette affaire. Mais comme ils sont en Inde, la police a essuyé un revers. En juin 2023, la magistrate Bibi Azna Bholah, siégeant alors au tribunal de district de PortLouis, avait catégoriquement refusé d'accepter le dépôt d'une accusation provisoire contre ces trois personnes soupçonnées d'avoir ourdi un complot pour une fraude d'un demi-milliard de roupies au préjudice de MT sans qu'il n'y ait eu d'arrestation.