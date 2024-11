Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 novembre 2024

MEDays 2024 - L'Afrique émergente, un continent aux multiples opportunités

Le rideau s’est levé sur la première journée du Forum MEDays 2024 à Tanger, marquée par des échanges riches et inspirants à travers plusieurs panels, dont celui consacré à la thématique : « Afrique émergente : une nouvelle ère d’opportunités et de croissance ». Cette session a rassemblé des panélistes d’horizons divers, tous porteurs d’une expertise et d’une vision sur le potentiel du continent.

Parmi les intervenants figuraient M. Arkebe Oqubay, ministre principal et conseiller spécial du Premier ministre éthiopien, M. Adam Elhiraika, économiste réputé, M. Mossadeck Bally, président et fondateur du groupe Azalaï Hotels, le Sénégalais Dr Alioune Sall, fondateur et directeur exécutif de l'African Futures Institute, M. António Henriques Silva, fondateur du groupe TOPSON SA, et M. Ahmed Zakaria, sénateur de la République d’Égypte. (Source allAfrica)

RDC : Le nouveau rapport de l’ODEP note un bilan largement négatif sur la gouvernance budgétaire de Tshisekedi de 2022 à 2024

L’Observatoire de la dépense publique (ODEP) a publié, ce jeudi 28 novembre 2024, un nouveau rapport sur la gestion budgétaire du chef de l’État, Félix Tshisekedi, entre 2022 et 2024. Ce rapport met en lumière un bilan largement négatif qui dépeint une réalité marquée par l’irréalisme, le manque de crédibilité budgétaire, les dépassements financiers, ainsi que les maux persistants de la corruption et des détournements.

Selon l’ODEP, cette situation budgétaire ne permet ni la création de richesses ni l’amélioration des conditions de vie des Congolais. (Source mediacongo)

Lutter contre le paludisme : L’Institut Pasteur de Côte d'Ivoire renforce les capacités africaines en génomique

L’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire (IPCI) a lancé la deuxième édition de son atelier international sur l’épidémiologie génomique de Plasmodium falciparum. Cet événement, organisé du 25 au 29 novembre 2024 à l’hôtel Pullman d’Abidjan, réunit 33 participants venus de plusieurs pays africains, dont le Sénégal, la Guinée, le Congo, l’Algérie, le Cameroun et la Côte d’Ivoire.

L’objectif principal de cette formation est d’initier les participants à l’analyse bioinformatique des données génomiques de P. falciparum. Lors de l’ouverture, le Professeur Touré Offianan André, chef du département de parasitologie et mycologie de l’IPCI, a encouragé les participants à être des pionniers dans la génétique et la surveillance en Afrique. (Source fratmat)

Sénégal : Emmanuel Macron reconnaît qu’il y a eu un « massacre » à Thiaroye en 1944

Dans une interview à France 2, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a annoncé ce jeudi 28 novembre qu'Emmanuel Macron reconnaissait dans une lettre qu'il lui avait adressée le massacre de tirailleurs africains par les forces coloniales françaises dans le camp militaire de Thiaroye, le 1er décembre 1944.

Dans cette lettre, le chef de l'État français écrit que « la France se doit de reconnaître que ce jour-là, la confrontation de militaires et de tirailleurs qui exigeaient que soit versé l'entièreté de leur solde légitime, a déclenché un enchaînement de faits ayant abouti à un massacre. » (Source RFI)

Mali : Six membres du réseau terroriste impliqué dans l’attaque du 17 septembre arrêtés par l’armée

Les images de ces présumés terroristes ont été diffusées par la chaine nationale ORTM dans le journal de 20 heure. Dans le communiqué lu et relayé sur la page Meta de l’armée, l’Etat-major général de l’armée informe qu’ils sont six membres impliqués dans le réseau terroriste perpétré le 17 septembre 2024 à Bamako contre l’école de gendarmerie et l’aéroport militaire.

L’armée se réjouit de cette belle moisson qui, selon le communiqué, a été réalisé grâce à une opération menée avec succès par la coordination exemplaire des unités spécialisées et la coopération étroite des populations. « Les individus arrêtés sont soupçonnés d’avoir facilité l’arrivée et l’installation des commandos terroristes qui ont mené les attaques, d’avoir mené des missions de surveillance des sites à attaquer et d’avoir apporté un soutien logistique aux groupes armés terroristes », a affirmé l’armée. (Source maliweb)

Coopération bilatérale : Le Gén. Oligui Nguema en visite de travail en Égypte

Le Président de la Transition, Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, poursuit son agenda diplomatique intense avec une visite de travail entamée ce jeudi 28 novembre 2024 au Caire en Égypte. Après un séjour fructueux en Belgique auprès des instances de l’Union européenne, ce déplacement en terre égyptienne illustre la volonté de renforcer les relations bilatérales entre Libreville et Le Caire.

Cette visite témoigne de l’excellence des relations qui unissent le Gabon et l’Égypte, deux nations partenaires de longue date. Les échanges porteront principalement sur des dossiers d’intérêts communs dans les domaines économique, sécuritaire et culturel. Parmi les priorités figurent la coopération en matière de développement durable, d’éducation, et de renforcement des infrastructures, des axes stratégiques pour soutenir les efforts de transition au Gabon. (Source GabonMediaTime)

L'éducation à la sexualité retirée des programmes scolaires nigériens pour des cours plus "adaptés"

La ministre nigérienne de l’Education nationale a ordonné le retrait immédiat de l'éducation à la sexualité des programmes scolaires, dont les contenus "portent atteinte" aux "valeurs" du pays, pour des cours "adaptés".

"L'analyse préliminaire des programmes d'enseignement du primaire et du secondaire a révélé que certains contenus portent atteinte à nos valeurs socioculturelles", a affirmé Elizabeth Chérif dans une circulaire adressée aux chefs d'établissement. (Source VOA)

Madagascar/Impayé de 1,5 milliard Ariary : Le Sénat contraint de restituer 16 véhicules à un concessionnaire

Selon une source proche d’Anosikely, ce serait l’ancien président Herimanana Razafimahefa qui aurait pris l’initiative de cet achat à crédit.

« Ainsi, nous avons le regret de vous informer que nous allons retirer de manière amiable 16 véhicules stipulés dans le contrat. » C’est ce qui est écrit dans une lettre en date du 21 novembre 2024 destinée au président du Sénat, le Général Richard Ravalomanana, et au Questeur de la Chambre haute, Fernand Eddie Serge, signée par le Directeur Juridique et des Ressources humaines d’un concessionnaire automobile. Cette missive a fuité et a fait le tour des réseaux sociaux durant la journée d’hier. Il s’agit d’un énième scandale secouant la deuxième Institution de la République. (Source MidiMadagasikara)

Trafic suspendu entre le Cameroun et le Centrafrique, Bouar frappé par une pénurie de carburant

Le décès d’un conducteur camerounais en République centrafricaine, survenu le 19 novembre, a poussé ses collègues à suspendre leurs activités dans le pays. Cette décision a des conséquences économiques importantes, notamment dans la ville de Bouar. En raison de la crise, le prix du litre d’essence est passé de 1000 francs CFA à 1500. Les consommateurs éprouvent des difficultés à s’approvisionner en carburant, ce qui aggrave la situation. (Source RadioNdekeluka)

Le Burundi libère 4.000 détenus pour désengorger ses prisons

Le Burundi a annoncé avoir libéré ces dernières semaines quelque 4.000 détenus accusés de « crimes mineurs » pour désengorger ses prisons surpeuplées. Ce programme lancé mi-novembre vise à libérer au total 5.442 personnes, a ajouté la présidence dans un message publié sur X.

Les onze prisons que comptent le pays abritaient fin octobre 13.211 prisonniers pour 4.100 places, dans des conditions décrites comme « inhumaines ». Iteka, la plus ancienne ligue des droits de l’homme du Burundi, a regretté que cette mesure « laisse de côté les milliers de prisonniers politiques qui sont entassés dans les prisons ». « Certains ont déjà purgé leurs peines mais ne sont pas relâchés », a regretté le président de la ligne Anschaire Nikoyagize. (Source mediaguinee)