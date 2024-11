Congo-Kinshasa: A Goma, la passion du Scrabble illustre le goût des Congolais pour ce jeu

En RDC, le Scrabble est une activité assez répandue, notamment à Kinshasa, ainsi qu'à l'est du pays. Des joueurs de tout âge sont organisés en clubs et en ligues provinciales et participent à des compétitions tant nationales, africaines qu'internationales. La Fédération congolaise de Scrabble est d'ailleurs la première d'Afrique sub-saharienne reconnue il y a 40 ans. Reportage auprès des « scrabbleurs » de Goma qui se préparent à participer à la compétition nationale le 30 novembre.

Sous la paillotte au numéro 8 de l'avenue Walikale à Goma, une dizaine des « scrabbleurs » se retrouvent quotidiennement pour jouer. Monsieur Ndondo, âgé d'environ 70 ans, lance le jeu. « Maroc avec un M et Portugal avec un P », détaille-t-il. Deux minutes plus tard, les joueurs donnent le résultat des mots formés avec les lettres.

Ces joueurs passionnés passent tous les après-midis ici jusqu'à la nuit tombée. Dackens Kadup, le président de la ligue de Scrabble de Goma, lance : « Jouer au Scrabble, c'est savoir écrire correctement, ce qui fait que nous qui jouons au Scrabble, nous sommes pratiquement des cracks. S'il y a une dictée, c'est difficile de nous battre. »

Dan Kalume est un jeune joueur. Il sort souvent gagnant au niveau local et quelque fois au niveau national. « Mes amis et mes vieux ne lisent pas trop comme moi, souligne-t-il. Par rapport à eux, j'ai et avantage car je lis beaucoup ».

« Redynamiser le Scrabble en milieu scolaire »

Grace à ce jeu, certains joueurs sont devenus des références pour la rédaction ou la correction des textes et des discours dans leurs milieux professionnels.

En RDC, la plupart des joueurs pratiquent le Scrabble non seulement pour le plaisir mais aussi pour approfondir leur connaissance du français, explique le professeur Apollinaire Mboma, enseignant à l'université Nouveaux-Horizons et président de la ligue de Scrabble du Katanga, dans le sud du pays :

« Le Scrabble est un des rares jeux ou vous vous divertissez en apprenant à bien écrire et à éviter des petites erreurs d'orthographe, conjugaison et de grammaire. C'est à ce double titre que je considère que ça vaut la peine de s'adonner à ce jeu. Et nous avons pris l'engagement de redynamiser le Scrabble scolaire, parce que nous avons remarqué que la plupart de nos jeunes ont des problèmes d'écriture. Nous avons commencé la mobilisation. Pour le moment, il est vrai que nous avons des moyens réduits. Ce qui est sûr, c'est que nous avons commencé et que nous jouons régulièrement. »