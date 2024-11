Afrique: CASAMOUJA 2024 - L'art au service des valeurs citoyennes et de la transformation urbaine de Casablanca

Casablanca — La 9ème édition de CASAMOUJA s'est récemment achevée, marquant une étape importante dans l'enrichissement culturel de Casablanca et la promotion de valeurs citoyennes essentielles.

Porté par Casablanca Events et Animation, ce projet emblématique de Street Art, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'Assiste, s'inscrit dans la mission de démocratiser l'art dans l'espace public, tout en embellissant les quartiers de la métropole grâce à des fresques monumentales. Cette année, les valeurs de civisme, de solidarité, d'intégrité, de patriotisme, de tolérance et de paix ont constitué le fil conducteur de l'événement, résonnant avec l'engagement social et culturel du Nouveau Modèle de Développement.

Depuis sa création en 2017, CASAMOUJA s'attache à redéfinir le paysage urbain de Casablanca, transformant les murs de la ville en vecteurs d'expression pour des artistes locaux et internationaux. Cette initiative vise à faire rayonner la culture marocaine, en illustrant le potentiel de l'art de rue à sensibiliser le public aux enjeux contemporains. Cette année, la thématique des valeurs citoyennes a pris une dimension particulière, rappelant l'importance de bâtir une société inclusive et solidaire où chacun peut s'épanouir.

L'art comme levier de transformation sociale

L'édition 2024 de CASAMOUJA s'inscrit dans un contexte où l'art et la culture deviennent des piliers de la transformation sociale au Maroc. En intégrant des valeurs citoyennes dans les oeuvres exposées dans l'espace public, CASAMOUJA a pour objectif de sensibiliser les citoyens aux comportements responsables et solidaires. Ces fresques, accessibles à tous, représentent non seulement des oeuvres d'art, mais aussi des outils de réflexion collective pour une société marocaine plus unie et inclusive.

Les fresques de CASAMOUJA incarnent également l'importance de préserver le patrimoine culturel tout en ouvrant la voie à des pratiques artistiques contemporaines. Cette opération contribue à faire de Casablanca une ville ouverte, dynamique et attractive, où l'art devient un langage universel pour promouvoir des valeurs qui renforcent le tissu social. En engageant les citoyens et en mobilisant les artistes autour de valeurs citoyennes, CASAMOUJA participe activement au développement culturel de la métropole.

Des fresques aux messages puissants et engagés

Chaque fresque de cette édition raconte une histoire et porte un message fort, invitant les passants à réfléchir sur le rôle de l'art et la force des valeurs citoyennes. Les oeuvres, riches en symboles et en couleurs, véhiculent des messages de respect, de solidarité et de responsabilité envers l'environnement et les autres.

Lors de l'édition 2024 de CASAMOUJA, plusieurs artistes ont contribué à la réalisation de 10 fresques murales à Casablanca :

Hamza Bendarham, alias Ben, a créé deux fresques mettant en avant la protection de l'environnement et la transmission intergénérationnelle.

Said Sabbah, connu sous le nom de Dais, a réalisé une oeuvre symbolisant l'unité et la solidarité, avec des mains entrelacées représentant l'interdépendance humaine.

Ayoub Dadouche, alias Afrofatcap, a peint une fresque illustrant l'entraide entre générations, montrant une jeune femme aidant une aînée à traverser la rue.

Fabián Bravo Guerrero, surnommé Kato, a apporté une touche internationale avec une fresque mêlant éléments symboliques et culturels, notamment des hirondelles et des motifs inspirés de la mosquée Hassan II. Cette oeuvre a été reconnue mondialement; elle a décroché la 2e place dans le classement "BEST OF OCTOBER TOP 3" établi par Street Art Cities, une plateforme dédiée à la promotion du street art à travers le monde.

Amine Hajila, connu sous le pseudonyme Brush, a réalisé deux fresques : l'une en trompe-l'oeil représentant des arches traditionnelles marocaines et des mains se rejoignant, et l'autre intitulée "Le Souffle de Casablanca", mettant en scène des mains dorées tendues vers des oiseaux en vol.

Hicham Ismaili Alaoui, alias Sika, a peint une fresque représentant une femme marocaine en habit traditionnel, symbolisant la simplicité et la beauté de la vie ancienne dans la médina.

Majid El Bahar a créé une fresque représentant un phare majestueux sur une falaise, accompagné de mouettes en vol, symbolisant la liberté et la sérénité.

Salma El Ouardi et Oussama Ait Taleb ont collaboré sur une fresque fusionnant des éléments traditionnels marocains et des objets du quotidien, animée par des couleurs vibrantes et contrastées.

Un impact durable sur la métropole et ses habitants

Ainsi, avec plus de 90 fresques réalisées dans toutes les préfectures de Casablanca depuis le lancement de CASAMOUJA, le projet continue de transformer le visage de la ville. Chaque fresque devient un point de repère, un lieu de rencontre et de partage où les habitants peuvent se rassembler et redécouvrir leur ville à travers un prisme artistique. Ces oeuvres, qui oscillent entre hommage à la culture marocaine et ouverture à la diversité, enrichissent l'espace public en créant des environnements propices à l'échange et à l'émerveillement.

Cette édition a su capturer l'âme de Casablanca en célébrant les valeurs citoyennes à travers des oeuvres engagées et inspirantes, elle témoigne de la force du Street Art comme moyen d'expression et de sensibilisation, et invite chaque Casablancais à participer à la construction d'une société plus responsable, solidaire et respectueuse de l'environnement.

CASAMOUJA s'inscrit pleinement dans la stratégie d'attractivité de WeCasablanca, qui accorde une importance primordiale à la culture depuis sa création.