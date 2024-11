Maroc: Tétouan proclamée capitale méditerranéenne de la culture et du dialogue pour 2026

Barcelone — La ville de Tétouan a été choisie, aux côtés de Matera (Italie), capitale méditerranéenne de la Culture et du Dialogue pour 2026, une distinction qui célèbre "le riche patrimoine culturel des villes et leur vision commune de la Méditerranée", a annoncé, jeudi, l'Union pour la Méditerranée (UpM).

Cette distinction, décernée par l'Union et la Fondation Anna Lindh, permettra aux villes d'accueillir tout au long de l'année une série d'activités culturelles qui impliqueront les communautés locales et favoriseront les partenariats dans l'ensemble de la région méditerranéenne, indique l'UpM dans un communiqué.

Les deux villes partagent un héritage historique et des traditions profondes, et cette reconnaissance témoigne de leur engagement à promouvoir le dialogue et la compréhension mutuelle dans toute la région, souligne-t-on.

"Cette désignation représente pour nous une formidable opportunité de mettre en lumière notre patrimoine, nos artistes et nos initiatives culturelles, tout en renforçant les liens avec d'autres villes et pays à travers des échanges et des collaborations enrichissantes", a dit le président de la commune de Tétouan, Mustapha El Bakkouri, cité dans le communiqué.

"Nous sommes pleinement conscients des défis et des responsabilités qui accompagnent ce titre qui marque un tournant important pour notre ville. Nous sommes convaincus qu'il constituera un levier précieux pour promouvoir la diversité culturelle et renforcer les échanges artistiques tant au niveau national qu'international", a-t-il ajouté.

De son côté, le secrétaire général de l'UpM, Nasser Kamel, a mis l'accent sur "le pouvoir de la culture dans une époque de divisions et de conflits tragiques et son potentiel à construire des ponts en promouvant un dialogue indispensable".

La capitale désignée de la rive nord de la Méditerranée et la capitale située dans la rive sud seront invitées à collaborer, en mettant en avant leurs identités euroméditerranéennes communes et leurs spécificités locales.

Les 43 États membres de l'Union pour la Méditerranée ont lancé l'initiative "Capitales méditerranéennes de la culture et du dialogue" lors de leur 7ème Forum régional en novembre 2022, afin de promouvoir davantage la diversité et l'identité partagée de la région euro-méditerranéenne et contribuer à une meilleure compréhension mutuelle de ses peuples.