Maroc: Le Caire - Lancement de la 4e Conférence ministérielle de haut niveau sur les femmes, la paix et la sécurité avec la participation du pays

Le Caire — Les travaux de la 4e Conférence ministérielle de haut niveau sur les femmes, la paix et la sécurité ont débuté, mercredi au siège du Secrétariat général de la Ligue des États arabes, avec la participation du Maroc.

Le Maroc est représenté à cette conférence, organisée au Caire par la Ligue arabe en partenariat avec ONU Femmes sous le thème "Renforcer la protection et la réponse globale aux besoins des femmes dans les zones de conflit: les femmes face aux guerres", par la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Naima Ben Yahya, ainsi que par l'ambassadeur du Maroc en Egypte et son Représentant permanent auprès de la Ligue, Mohamed Ait Ouali.

Cette conférence, qui se déroule sur deux jours, coïncide avec le 25e anniversaire de l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité, laquelle met en avant le rôle des femmes dans la promotion de la paix et de la sécurité.

Lors du conclave, les discussions porteront sur l'impact des conflits armés et des crises humanitaires sur les femmes et les filles dans la région arabe, dans un contexte marqué par une multiplication des crises et des situations d'instabilité.

L'objectif de cette conférence est de renforcer la protection des femmes, répondre à leurs besoins et accélérer la mise en oeuvre de l'agenda "Femmes, paix et sécurité" dans la région.

A l'ordre du jour figurent cinq tables rondes consacrées aux défis et opportunités liés à la question des femmes et du développement, aux efforts en faveur des femmes dans le cadre de l'agenda de la paix et de la sécurité, ainsi qu'à des thèmes clés, notamment la protection des femmes contre la violence en période de conflit et le renforcement de leur rôle dans les processus de paix et de reconstruction.

Les conférenciers devraient adopter une déclaration ministérielle finale appelant notamment à la concrétisation des engagements liés à l'agenda "Femmes, paix et sécurité". Cette déclaration mettra également en avant les conclusions des thématiques débattues, dont la nécessité de garantir la protection des femmes et des filles dans les zones de conflit.

Aussi, une session de clôture est prévue pour présenter un rapport sur les budgets sensibles au genre, en lien avec le lancement de la campagne mondiale des 16 Jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, qui se déroule du 25 novembre au 10 décembre prochain.

La conférence réunit plusieurs ministres, responsables des mécanismes dédiés aux affaires féminines dans les pays arabes, hauts responsables d'organisations internationales et régionales, agences onusiennes concernées, représentants des ambassades étrangères, experts, et membres du réseau arabe des femmes médiatrices de paix, ainsi que des représentants de la commission d'urgence.