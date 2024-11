Maroc: Marrakech accueille les travaux du 3ème Forum National du transport touristique

Marrakech — Les travaux du 3ème Forum National du transport touristique ont débuté, mercredi à Marrakech, sous le thème "Nouvelles perspectives à l'ère du développement et de la stratégie Royale".

Organisé par la Fédération Nationale du Transport Touristique (FNTT), en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l'Artisanat, de l'Économie Sociale et Solidaire et le ministère du Transport et de la Logistique, cet événement de deux jours vise à tracer une feuille de route pour le secteur, en préparation des grandes manifestations prévues au Maroc, notamment la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030.

Cette rencontre constitue également une plateforme pour discuter des évolutions du secteur, identifier les défis et renforcer la communication et la coopération entre les différents partenaires et acteurs du tourisme.

Intervenant à l'ouverture de l'événement, le président de la FNTT au Maroc, Mohamed Bamansour, a souligné l'objectif de la fédération de mettre en place une feuille de route axée sur la valorisation et le renforcement des destinations touristiques traditionnelles, tout en créant et en promouvant de nouvelles destinations.

Il a également mis l'accent sur l'importance du développement de la dimension éco-touristique et culturelle, en exploitant les atouts des régions du Sud du Royaume.

Il a, en outre, plaidé pour une meilleure exploitation des richesses naturelles et historiques du Maroc afin de les transformer en produits touristiques, dans le but de renforcer la compétitivité du pays sur les marchés internationaux.

Par ailleurs, Benmansour a insisté sur la nécessité d'une approche proactive pour préparer le secteur à relever les défis des événements mondiaux à venir.

De son côté, Mohamed Freij, représentant du ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire, a rappelé la reprise du secteur touristique depuis 2022, avec un record de 14,5 millions de touristes enregistrés en 2023.

Il a, à cet effet, salué les efforts déployés par les acteurs du secteur pour atteindre cet objectif et souligné que la feuille de route actuelle vise à placer le Maroc parmi les 13 premières destinations touristiques mondiales.

Intervenant au nom du ministère du Transport et de la Logistique, Kheir-eddine El Hain a mis en exergue l'importance du transport touristique en tant qu'acteur clé du secteur.

Il a, dans ce sens, annoncé des initiatives visant à numériser les procédures, notamment pour faciliter l'obtention des licences, tout en cherchant des solutions participatives pour les problématiques du secteur.

Pour sa part, Mustapha Amalik, représentant de la Confédération Nationale du Tourisme, a souligné le rôle crucial du transport touristique dans la réussite des événements internationaux à venir, notamment la Coupe du Monde 2030.

Il a, ainsi, réaffirmé l'engagement de la confédération à soutenir les efforts visant à renforcer la compétitivité du secteur et à explorer de nouvelles opportunités de coopération en faveur d'un développement durable.

Le programme de cette rencontre comprend deux conférences, à savoir, "La feuille de route du transport touristique 2025-2026: opportunités et défis" et "Vers une nouvelle dynamique dans le secteur du transport touristique au Maroc", ainsi que des ateliers de réflexion sur des questions sectorielles.

Une plateforme numérique dédiée à la fédération sera également présentée, en parallèle à l'assemblée générale annuelle de l'organisation.