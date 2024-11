Egypte: Le pays va accélérer la conversion des voitures au gaz naturel

L'Égypte intensifie ses efforts pour faire passer sa flotte de véhicules au gaz naturel, le Premier ministre, Moustafa Madbouli, soulignant les avantages économiques et environnementaux de cette initiative.

Lors d'une réunion, qui a été organisée mardi, M. Madbouli a souligné que la conversion des voitures au gaz naturel permettait non seulement de réduire les coûts de carburant par rapport aux carburants traditionnels, mais aussi de soutenir les objectifs environnementaux plus larges du pays et de garantir une plus grande disponibilité des carburants pour les consommateurs.

Le Premier ministre a annoncé que le gouvernement commencerait bientôt à convertir les véhicules gouvernementaux pour qu'ils fonctionnent au gaz naturel, une mesure, qui devrait permettre à l'État et aux citoyens de réaliser des économies substantielles. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie plus large de l'Égypte visant à passer à des carburants plus propres et plus durables.

Le Premier ministre a en outre mis l'accent sur l'importance d'intensifier les efforts visant à doubler le nombre de voitures destinées à être converties. Un nouveau plan vise à faire passer l'objectif de conversion de 122 000 à 250 000 véhicules. M. Madbouli a mis l'accent sur la nécessité de mettre en place des mesures incitatives afin d'encourager davantage de citoyens à entreprendre le processus de conversion, rendant ainsi la transition plus accessible à une population plus large.

La réunion a mis l'accent sur l'évolution mondiale vers le gaz naturel comprimé (GNC) en tant qu'alternative aux sources d'énergie traditionnelles, les pays du monde entier s'efforçant de maximiser son utilisation dans le cadre des efforts visant à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles.