Tunisie: Plan Mattei - Un pont énergétique de 600 MW entre la Sicile et le Cap Bon pour 2025

Le forum « Italy Meets Tunisia », organisé par le Groupe Cassa Depositi e Prestiti (CDP) et l'UTICA, a réuni à Tunis des acteurs économiques tunisiens et italiens pour renforcer les échanges bilatéraux.

Alexandre Prunas, ambassadeur d'Italie en Tunisie, et Wael Chouchane, secrétaire d'État à la Transition énergétique, ont mis en lumière des projets stratégiques visant à stimuler la coopération entre les deux pays.

Au centre des discussions figurait le projet Elmed, une liaison électrique sous-marine de 220 kilomètres, dont 200 kilomètres de câbles sous-marins, qui reliera la Sicile au Cap Bon avec une puissance de 600 mégawatts. Ce projet, soutenu par le Plan Mattei, symbolise un « pont énergétique » entre l'Europe et l'Afrique, promouvant la durabilité énergétique.

Autre infrastructure clé, le pipeline Transmed (gazoduc Enrico Mattei) transporte le gaz algérien à travers la Tunisie vers l'Europe. Ce projet joue un rôle central dans l'intégration énergétique au marché européen et soutient la transition verte de la Tunisie, qui ambitionne de produire 30 % de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030, contre 5 % actuellement. Les centrales photovoltaïques de Tataouine et d'Adam participent déjà à cet objectif. À Tataouine, une centrale solaire de 10 mégawatts alimente le réseau national avec 20 gigawattheures par an, transférés à la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG).

Sur le plan commercial, les échanges restent solides malgré un contexte économique mondial complexe. Entre janvier et octobre 2024, les exportations italiennes vers la Tunisie se sont élevées à 8,2 milliards de dinars (2,4 milliards d'euros), confirmant l'Italie comme premier fournisseur de Tunis, devant ses concurrents. Parallèlement, les importations tunisiennes en Italie ont progressé de 4,2 %, atteignant 1,4 milliard de dinars (414 millions d'euros).

Avec le soutien du Groupe CDP, ces initiatives énergétiques et commerciales reflètent la volonté commune de promouvoir une croissance économique durable et des solutions énergétiques innovantes entre l'Italie et la Tunisie.