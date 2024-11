Tunisie: Tataouine - Protéger les enfants contre les abus sexuels et physiques

Les activités de la session de formation et de sensibilisation sur les moyens de protéger les enfants des abus sexuels ont été clôturées, mercredi, à l'école primaire de Tlelet, relevant de la délégation de Tataouine-Nord (Gouvernorat de Tataouine).

Cette session a été initiée par le commissariat régional de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées, en collaboration avec l'Association « SAWN » de protection des enfants et adolescents contre la violence et les abus sexuels.

Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'octroi aux enfants, de leur droit à la protection et à la santé, à travers la mise en oeuvre des termes d'un partenariat entre le ministère de tutelle et l'Association « SAWN », soutenu par le Conseil de l'Europe et le Consulat général de la Principauté de Monaco à Tunis.

La session de formation s'est déroulée sur une période de trois jours. La première journée a été dédiée à la formation du personnel éducatif des établissements publics et privés sur les principes de sécurité et de protection contre les abus sexuels durant la petite enfance. La deuxième journée a porté sur les méthodes de sensibilisation pour prévenir les abus sexuels à l'encontre des enfants, à travers un atelier de sensibilisation destiné aux parents.

La journée de clôture a concerné les élèves et les enfants, à travers l'organisation des séances éducatives et de sensibilisation organisées pour les élèves de l'école primaire 2 Mars, du complexe de l'enfance de Remada, et de l'école primaire de Tlelet.

Ces sessions ont été animées par 12 formateurs mis à disposition par l'Association « SAWN ». À cet effet, la représentante de l'Association « SAWN », Faouzia Chaâbane, a souligné, lors d'une déclaration aux médias, que quatre enfants sont victimes d'abus sexuels chaque jour, notant que seulement 10% d'entre eux signalent ces abus.

Elle a également précisé que l'association a mené des actions dans ce même thème, l'année dernière dans trois gouvernorats, notant qu'elle interviendra cette année dans 10 gouvernorats, et sur tout le territoire, l'année prochaine, avec pour objectif de sensibiliser l'enfant afin qu'il puisse se prémunir des abus sexuels.