Tunisie: Nouvelles nominations aux ministères de l'Industrie et de l'Environnement

Le gouvernement tunisien a procédé à des changements au sein de deux ministères clés. Ces décisions, publiées le 27 Novembre 2024 dans le Journal officiel de la République tunisienne (JORT), concernent notamment les ministères de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, ainsi que celui de l'Environnement.

Ahlem Béji, jusque-là cheffe de cabinet au ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, a été démis de ses fonctions. En plus de cette révocation, elle perd également son rôle de chargée de mission auprès de la ministre de l'Industrie. Cette décision prend effet rétroactivement à partir du 28 Octobre 2024. Son remplacement a été assuré par Afef Chachi, ingénieur général, qui assume désormais les fonctions de cheffe de cabinet et de chargée de mission auprès de la ministre à compter de la même date.

Dans le même temps, deux autres hauts fonctionnaires ont été limogés au ministère de l'Environnement. Thouraya Bacha, jusqu'alors secrétaire générale du ministère et chargée de mission au cabinet du ministre, a vu son mandat suspendu à compter du 23 Octobre 2024. Dalenda Ezzedine, directrice générale des affaires administratives et financières et également chargée de mission au cabinet du ministre, a elle aussi été relevée de ses fonctions, avec une rétroactivité à partir du 9 Octobre 2024.