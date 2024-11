Congo-Brazzaville: Coopération - La maison Denidé productions compte travailler avec le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza

La visite effectuée par le patron de la maison Denidé productions, Abdallah Denis Nguesso dit Denidé, au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, le 26 novembre, s'inscrit dans le cadre de la promotion de la culture congolaise dans son ensemble.

La rencontre entre le patron de la maison Denidé productions et la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza a été une occasion propice pour ces deux personnalités d'aborder les questions culturelles dans toute leur diversité, et aussi de faire valoir l'histoire du Congo. Toutes ces questions ont été abordées lors de l'audience que Bélinda Ayessa a accordée à Abdallah Denis Nguesso dit Denidé.

A l'issue du tête-à-tête, le patron de la maison Denidé productions s'est rendu au premier module du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, où à travers une visite guidée faite par la directrice générale de cet espace éponyme et le guide principal, Marcel Bouessé, il a revisité l'histoire du Congo. Cette revisitation s'est faite sur les traces de l'explorateur franco-italien. Abdallah Denis Nguesso a écouté et suivi attentivement tout ce qui a été raconté au passage de chaque palier de ce haut lieu d'histoire du Congo. Au sortir de ces deux moments, l'hôte de Belinda Ayessa n'a pas caché ses impressions, tout en louant le dynamisme et le savoir-faire de la directrice générale de cet espace culturel, touristique et historique du Congo.

« Je manque des mots, parce qu'en regardant cela de l'intérieur, ce n'est pas l'image que nous voyons de l'extérieur, sincèrement j'ai été très touché. Quand je suis rentré, je regardais, pas à pas, j'ai même vu la gigantesque fresque réalisée par les peintres de l'Ecole de peinture de Poto-Poto. Je demande aux jeunes de venir visiter ce haut lieu de la culture. Il y a beaucoup de choses ici, il y aura encore beaucoup de choses qui seront mises ici.

J'ai bien envie de parler de Bélinda et si je me mets à parler d'elle, vous allez dire que je suis en train de décoffrer les choses pour elle en beauté, en bien, alors que c'est la vérité. Je la connais, c'est une femme qui a vraiment du courage et du talent. Moi, je serai toujours avec Bélinda. Elle a quelque chose en elle. En tant que producteur, je pourrai aussi apporter mes idées pour pouvoir faire une symbiose. Une fusion avec Denidé, je pense que les choses vont bien avancer encore », a indiqué Abdallah Denis Nguesso.

Pour sa part, la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza s'est dite heureuse de recevoir son hôte du jour et a placé cette visite dans le cadre de l'histoire. « Tout cela fait partie d'un groupuscule qu'on appelle l'histoire, qui est le récit des événements passés. Mais c'est ce qui se fait aussi au jour le jour et qui composera l'histoire, on en parlera demain. Donc je suis très heureuse et je le remercie sincèrement pour cette visite », a déclaré Bélinda Ayessa.