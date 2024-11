Congo-Brazzaville: Message présidentiel du 28 novembre - Œuvrer au rétablissement des équilibres économiques et financiers

Pendant un peu plus d'une heure et demi, le 28 novembre, au Palais des congrès, le président Denis Sassou N'Guesso a fait le tour d'horizon de la situation nationale et internationale lors de son message sur l'Etat de la nation, couplé à la célébration du 66e anniversaire de la Journée de la République.

Au plan intérieur, les défis liés à l'emploi des jeunes, les contreperformances dans les secteurs vitaux comme l'eau et l'électricité, la paie des pensions de retraite et des bourses, la poursuite des réformes structurelles en vue de desserrer l'étau de la crise économique et financière "conjoncturelle" qui frappe le pays ont été les points clés du message du chef de l'Etat ponctué d'annonces positives pour 2025. Pour cela, le rétablissement des équilibres dans ces domaines est l'objectif à atteindre au moyen d'efforts conjugués.

Au plan extérieur, le président de la République a réitéré l'engagement du Congo sur les questions environnementales en lien avec les changements climatiques. S'agissant des relations bilatérales et multilatérales, il a rappelé que « Le Congo est un pays ouvert à la coopération avec tous ceux qui acceptent de nous accompagner dans notre marche vers le développement, sur la base du respect mutuel et de notre souveraineté ».