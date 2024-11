Togo: Un levier pour la vision agricole du pays

Le Togo se prépare à réaliser le 5ème Recensement National de l'Agriculture (RNA-5), prévu du 1er au 23 décembre 2024.

Cet exercice mobilisera plus de 3 000 agents recenseurs pour collecter des informations clés sur la structuration et la production agricole dans tout le pays.

Le RNA-5, qui intervient après plus de 12 ans depuis le précédent recensement, vise à poser les bases d'une agriculture moderne, productive et durable.

Selon le ministre de l'Agriculture, Antoine Lékpa Gbégbéni, les résultats joueront un rôle déterminant dans la réalisation des ambitions du gouvernement, notamment celle de transformer l'agriculture en un secteur à haute valeur ajoutée, moteur de croissance économique et de développement social.

Le RNA-5 vise également à répondre aux besoins d'informations des acteurs publics, privés, bilatéraux et multilatéraux, ainsi que des organisations de producteurs et de la société civile.

Faure Gnassingbé, place l'agriculture au coeur de la stratégie nationale de développement. Le RNA-5 s'inscrit dans cette dynamique en visant à garantir la sécurité alimentaire et à promouvoir des excédents de production pour la transformation industrielle. Cette approche vise à améliorer les conditions de vie des producteurs en stimulant la création d'emplois et en générant de la richesse.

'La réalisation de cette vision requiert des données agricoles fiables. Ce recensement posera les bases solides nécessaires pour améliorer la production et la diffusion des statistiques agricoles indispensables à la conception et au pilotage des politiques et programmes de développement', explique le ministre.

Le RNA-5 bénéficie du soutien de partenaires techniques et financiers de premier plan, dont la Banque mondiale et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO).