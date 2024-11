Bénin: Un rapport de l'ONU évalue la lutte antiterroriste au pays

Un rapporteur spécial de l'Onu s'est penché sur l'efficacité de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent au Bénin. Il attire l'attention sur l'importance de la cohésion nationale.

Un rapporteur spécial de l'Onu sur la promotion et la protection des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste vient de publier les résultats d'une enquête menée au Bénin.

Ben Saul, l'auteur de ce rapport, s'est penché sur le dispositif mis en place par ce pays pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent, ainsi que sur les procédures judiciaires engagées par les autorités béninoises.

Ce travail minutieux, conduit sur une dizaine de jours, s'est particulièrement concentré sur les régions du nord du pays, où ces défis sont les plus pressants.

Morgan David, analyste politique, salue la mise en lumière par ce rapport des approches innovantes adoptées par le Bénin.

Pour lui, ce rapport "attire l'attention sur le fait que les griefs communautaires et tout ce qui fragilise la cohésion nationale sont exploités par les terroristes pour déstabiliser les sociétés et recruter de nouveaux membres".

Réduire la population carcérale

Tout en reconnaissant les efforts du Bénin pour promouvoir un développement inclusif et participatif dans ses régions les plus vulnérables, le rapporteur spécial exprime des préoccupations concernant les procédures judiciaires en cours, notamment celles traitées par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Morgan David estime que le document "met en avant la nécessité d'accélérer les procédures judiciaires et de renforcer la légitimité du dispositif. Bien que ce système soit globalement efficace et structuré, certains aspects méritent une réflexion approfondie pour le rendre encore plus robuste".

Par ailleurs, Ben Saul appelle le gouvernement béninois à s'attaquer au problème de la surpopulation carcérale et à garantir que les conditions de détention respectent les normes internationales. Il a également souligné l'implication des organisations de la société civile dans la promotion des droits humains dans la lutte contre le terrorisme, y compris l'accès à la justice et la réponse aux causes profondes de la violence.