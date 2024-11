Bénin: Bank of Africa Benin annonce une baisse de son bénéfice au premier semestre 2024

BOA Bénin (BOAB) a enregistré une baisse de 13% de son bénéfice net à 10,93 milliards de FCFA au premier semestre 2024, avec un produit net bancaire en baisse de 3%.

Les prêts à la clientèle ont augmenté de 3,7 % d'une année sur l'autre, tandis que les dépôts de la clientèle ont progressé de 0,7 %, sous l'effet d'une évolution vers les dépôts rémunérés.

La croissance économique du Bénin devrait atteindre 6 % en 2024, soutenue par les investissements privés et les activités industrielles dans la zone de Glo Djigbé.

Bank of Africa Benin (BOAB) a enregistré une baisse de 13% de son bénéfice net à 10,93 milliards de francs CFA au premier semestre 2024, contre 12,54 milliards de francs CFA à la même période l'année dernière. Le produit net bancaire a baissé de 3 % à 23,19 milliards de francs CFA, impacté par la hausse des charges d'intérêt et la réduction des gains de change en raison de la fermeture de la frontière avec le Niger et de la dépréciation du naira.

Les prêts à la clientèle ont augmenté de 3,7 % d'une année sur l'autre, tandis que les dépôts de la clientèle ont augmenté de 0,7 %, en raison d'une évolution vers les dépôts rémunérés. Cependant, le total des actifs a baissé de 2,4 %, reflétant la réduction des portefeuilles de titres. Les charges d'exploitation sont restées stables, avec un ratio coûts/revenus inchangé de 49 %.

La croissance économique du Bénin devrait atteindre 6 % en 2024, soutenue par les investissements privés et les activités industrielles dans la zone de Glo Djigbé. La performance de la BOA Bénin reflète les défis posés par les pressions économiques régionales et l'augmentation des coûts de financement.

Points clés à retenir

Les performances de BOA Bénin soulignent l'impact des défis régionaux, notamment la volatilité des devises et les perturbations économiques dues à la fermeture des frontières. Malgré une croissance modeste des prêts et des dépôts, la rentabilité a souffert de l'augmentation des coûts de financement et de la réduction des revenus de change. Une croissance économique soutenue au Bénin pourrait permettre de stabiliser la performance au cours des prochains trimestres.