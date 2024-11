Afrique: Nairobi - Signature d'un mémorandum d'entente entre l'Association des Zones économiques africaines et l'ONUDI

Nairobi — L'Association des Zones économiques africaines (AEZO) et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) ont procédé, jeudi à Nairobi, à la signature d'un mémorandum d'entente visant le développement des capacités des zones économiques spéciales (ZES).

La signature de ce mémorandum en marge de la 9ème réunion annuelle des Zones économiques spéciales africaines (28-29 novembre), s'inscrit dans la perspective du renforcement de la collaboration et du développement des capacités des ZES pour générer des résultats économiques significatifs à l'échelle continentale.

Paraphé par le président de l'AEZO et CEO du Groupe Tanger-Med, M. Mehdi Tazi RiffI et le directeur général de la Direction de l'innovation et de la transformation économique des ODD au sein de l'ONUDI, M. Gunther Beger, le document vise à promouvoir l'expertise de l'AEZO et son leadership en tant que modèle de réussite au sein de la communauté des ZES Africaines.

Il ambitionne également de formaliser la coopération entre les deux parties et d'aligner les efforts sur les ambitions d'industrialisation du continent africain.

Dans ce sens, les deux parties ont identifié plusieurs axes de collaboration, tels que le développement des chaînes de valeur continentales et régionales, la mobilisation des ressources pour réaliser des études de faisabilité et proposer des modèles de gestion des ZES innovants en accordant la priorité aux partenariats public-privé.

Le soutien des initiatives visant le renforcement des capacités et la mise en réseau des zones économiques spéciales en Afrique, figure également parmi les principaux axes identifiés.

Cette session a également été marquée par la présentation d'un rapport conjoint réalisé par l'ONUDI et AEZO, qui analyse l'état actuel, les tendances et les perspectives des Zones économiques spéciales en Afrique.

Basé sur des données collectées auprès d'une soixantaine de ZES réparties dans 26 pays africains, le rapport offre un aperçu concret des performances, des défis, et des opportunités de développement des SEZ au niveau du continent.

Le document vise notamment à évaluer les ZES actuelles, identifier les leviers d'amélioration et proposer des recommandations en offrant des orientations stratégiques pour renforcer leur efficacité et leur impact.

Intervenant à cette occasion, M. Ahmed Bennis, Secrétaire général de l'AEZO et directeur général de Tanger Med Zones, a indiqué que ce rapport vient consolider un partenariat de longue date entre l'AEZO et l'ONUDI.

Le document propose un examen détaillé de l'état actuel et du potentiel des ZES africaines, a-t-il fait savoir, ajoutant qu'il vise à contribuer à une meilleure compréhension de la manière dont les ZES façonnent l'avenir économique de l'Afrique, en offrant des informations et des perspectives précieuses pour guider la prise de décision.

Les Zones économiques spéciales jouent un rôle clé dans l'industrialisation de l'Afrique, la diversification économique et l'intégration dans les chaînes de valeur mondiales, a souligné M. Bennis, notant que ces structures s'alignent avec la mission de l'AEZO qui vise un développement inclusif et résilient des SEZ en Afriquet

Selon lui, des SEZ africaines résilientes et inclusives reposent nécessairement sur une infrastructure de qualité, une main-d'oeuvre abondante et qualifiée, un modèle de gouvernance combinant politiques publiques et investissements privés et un accès stratégique aux marchés mondiaux.

Appelant à considérer le rapport comme un point de départ pour industrialiser l'Afrique, il a insisté sur l'importance d'une collaboration étroite entre les SEZ, les décideurs, et les partenaires comme l'ONUDI pour concrétiser cette vision.

Les travaux de la 9ème réunion annuelle 2024 des Zones économiques spéciales africaines (ZES), ont démarré jeudi à Nairobi, avec la participation du Maroc.

Organisé par lAEZO en partenariat avec la Commission de l'Union africaine (CUA) et le ministère kényan des Investissements, du Commerce et de l'Industrie, cet événement de deux jours réunit plus de 400 participants, dont des ministres, des représentants des ZES africaines et d'organisations internationales, ainsi que des acteurs économiques.

Placée sous le thème "Construire des économies résilientes, inclusives et durables : le rôle des ZES africaines dans l'attraction d'investissements à fort impact et la redéfinition de la compétitivité," la rencontre se veut une occasion d'aborder plusieurs thématiques clés telles que l'innovation, la durabilité et la compétitivité des ZES, ainsi que le rôle de ces dernières dans la réalisation d'une croissance résiliente et inclusive.