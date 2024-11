Ile Maurice: Une initiative inspirée des pratiques africaines

La prison de Beau-Bassin entre dans une nouvelle ère en lançant son premier projet de biogaz, offrant ainsi une source d'énergie combustible alternative aux détenus. Le lancement officiel a eu lieu en présence de Rajesh Bhagwan, ministre de l'Environnement, de Joanna Bérenger, junior minister à l'Environnement, et de Karen Foo Kune-Bacha, députée de la région et junior minister aux Sports.

Cette initiative a été saluée par Rajesh Bhagwan qui, après une visite des infrastructures, a souligné l'engagement de la police dans la lutte contre la pollution et la gestion des déchets à travers le pays. Grâce à ce concept, Maurice marche sur les traces des prisons de Madagascar, de Sud-Kivu en République démocratique du Congo ou encore du Togo. «Hier (NdlR, mardi), le commissaire de police a rencontré le responsable de la police de l'environnement pour une séance de travail. Il a exprimé son intention d'allouer davantage de personnel à la protection de l'environnement», a déclaré Rajesh Bhagwan. Le ministre a également exhorté les policiers, même ceux ne faisant pas partie de l'équipe dédiée à l'environnement, à verbaliser les infractions environnementales lorsqu'elles sont constatées.

Le lancement officiel s'est déroulé en présence de Rajesh Bhagwan, de Joanna Bérenger et de Karen Foo Kune-Bacha, des officiers de la prison et des représentants des ONG.

De son côté, Joanna Bérenger a souligné l'importance de ce projet, rendu possible grâce au soutien des organisations non gouvernementales (ONG).«Ce projet est essentiel pour éviter des catastrophes comme celles que nous avons vécues à Mare-Chicose. Plus de 50 % de nos déchets organiques y sont envoyés. Je félicite les agents de la prison pour leurs efforts, bien supérieurs à ceux déployés sous l'ancien ministère. Nous espérons que d'autres initiatives similaires verront le jour à travers l'île afin de réduire la pression sur ce site.» Rajesh Bhagwan a ajouté que les problèmes liés aux centres d'enfouissement auraient pu être mieux gérés avec une planification adéquate.* «Nos stations de transfert sont saturées. Il est temps de changer nos habitudes.»*

Le ministre a aussi insisté sur la nécessité d'une gestion conforme aux normes, de la collecte au transport, jusqu'aux sites d'enfouissement. Le ministre de l'Environnement a réaffirmé l'objectif de réduire au maximum la quantité de déchets acheminés à Mare-Chicose en rendant le tri indispensable. «Ce sera un combat long et difficile, mais rien n'est impossible avec de la volonté et des initiatives. Le gouvernement est prêt à relever ce défi, et nous comptons également sur le soutien des secteurs privé et parapublic.» Il a également évoqué la lutte contre les sacs en plastique, qui ne fait que commencer. «La population devra adopter un mode de vie plus responsable et les parents devront inculquer aux enfants l'importance du tri dès le plus jeune âge.»

Enfin, Rajesh Bhagwan a salué le courage des sapeurs-pompiers pour leurs efforts face à l'incendie de Mare-Chicose. «Plus de 17 000 m² ont été maîtrisés. Nous remercions également les grandes entreprises et les citoyens qui ont contribué à gérer cette crise.»