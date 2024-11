Afrique de l'Ouest: Consultation sur l'Identité juridique en Afrique de l'ouest - Le gouvernement ivoirien veut des solutions concrètes

Une consultation régionale sur l'identité juridique en Afrique de l'ouest s'est ouverte le 26 novembre 2024, à Abidjan. A l'ouverture de cette rencontre, le Conseiller diplomatique du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Touré Seydou, a souhaité des solutions concrètes et durables pour l'avenir de la Cedeao.

Près de 850 millions de personnes dans le monde, dont une large proportion en Afrique, restent privées d'une identité légale. C'est pour permettre à toutes ces personnes de jouir de leurs droits fondamentaux, de leur inclusion sociale et de leur permettre de participer au développement économique de leur pays, que cette consultation régionale sur l'identité se tient du 26 au 28 novembre 2024, à Abidjan.

« Elle représente une plateforme essentielle pour partager les meilleures pratiques, renforcer la coopération entre les États et élaborer des stratégies communes », a déclaré le représentant du ministre de l'Intérieur et de la sécurité. Et d'ajouter : « Il est impératif que nos efforts s'alignent sur les normes internationales et respectent les droits humains pour garantir une identité légale pour tous ».

Pour David Preux, chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations (Oim en Côte d'Ivoire), l'accès à une identité juridique est bien plus qu'un droit individuel : c'est un catalyseur pour le développement durable. Cela constitue également un levier pour une migration mieux gérée, alignée sur les aspirations panafricaines de libre circulation et d'intégration continentale.

Cette rencontre va permettre aux participants d'identifier les défis et les lacunes actuels en matière de gestion de l'identité et d'identité juridique dans l'espace Cedeao.

Occasion pour les parties prenantes d'échanger sur les bonnes pratiques et les opportunités offertes par les cadres continentaux et internationaux. Et surtout de renforcer leur coopération afin que l'identité juridique devienne une réalité pour chaque individu, y compris pour les migrants et les populations les plus vulnérables.