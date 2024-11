Cote d'Ivoire: Pdci-Rda - Jean-Louis Billon devant le conseil de discipline

Le candidat déclaré à la présidentielle de 2025, Jean-Louis Eugène Billon a reçu, le jeudi 28 novembre 2024, une convocation du Conseil de discipline de son parti politique.

En effet, le Conseil de discipline et de l'Ordre du Bélier, en leur session du 26 novembre et conformément aux articles 90 des statuts 111 et suivants du règlement intérieur du Pdci-Rda, ont convoqué Jean-Louis Billon.

Il est attendu, mercredi 4 décembre, à la Maison du Pdci-Rda à Cocody, à l'effet de répondre « des actes d'atteinte à l'unité du parti et à ses intérêts et d'insoumission aux décisions du parti ». Selon les termes de la convocation signée de Me Lynda Dadié-Sangaret, présidente du Conseil de discipline et de l'Ordre du Bélier du Pdci-Rda, il est loisible au délégué de Dabakala de se faire assister par un avocat ou tout militant de son choix. La convocation précise que ce militant doit être membre du bureau politique.

Il faut rappeler que le député de Pacobo-Taabo, Kouassi Kouakou Eugène, membre du bureau politique, avait saisi le Conseil de discipline du Pdci-Rda. Cet organe du parti septuagénaire avait rejeté sa saisine pour défaut de procédure interne.

Le chef du secrétariat exécutif du Pdci-Rda, Dr Sylvestre Emmou, a fait une sortie médiatique dans un quotidien ivoirien, afin de fustiger les attitudes de «défiance au président du parti et de sabotage de l'unité du parti par Jean-Louis Billon », déclarant que ces fautes méritent une sanction, selon les textes du parti.