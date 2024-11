Nigeria: Entre la France et le Nigeria, les promesses d'un partenariat renforcé

Le président du Nigeria Bola Tinubu a été reçu ce jeudi 28 novembre à l'Élysée dans le cadre d'une visite d'État de trois jours, la première depuis 24 ans pour un président nigérian. Cette visite était largement centrée sur l'économie, avec pour objectif de « renouveler » et d'élargir le partenariat entre la France et l'une des plus grandes économies d'Afrique.

Le président nigérian Bola Tinubu a eu droit ce jeudi 28 novembre à Paris à l'orchestre de la garde républicaine et le passage en revue des troupes dans la cour des Invalides avec le président Emmanuel Macron, avant un dîner dans la soirée en présence de différents chefs d'entreprises françaises, dont Xavier Niel, patron de groupe de télécommunication Iliad, et de Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies.

Cette visite d'État constitue une aubaine pour le chef de l'État nigérian, au moment où son pays fait face à une très grave crise économique. « Peu importe combien vous investissez dans d'autres pays africains, il est essentiel de considérer le Nigeria comme un partenaire sérieux pour atteindre vos objectifs. Quoi qu'il en soit, nous voulons assurer la communauté des investisseurs que le Nigeria est ouvert aux affaires », a déclaré Bola Tinubu.

Promesses d'investissements

Pour l'instant, pas d'annonce concrète, mais des promesses d'investissement dans de nombreux domaines de la part du président Emmanuel Macron. « La France continuera de s'investir à travers aussi son Agence de développement : plus de 330 millions d'euros dès 2025 en supplément en faveur des projets de sécurité alimentaire, de mobilité urbaine, d'enseignement supérieur, d'agriculture, de formation professionnelle, et de changement climatique. Aux investissements du groupe AFD viendront s'ajouter de nouveaux investissements via des prêts du Trésor français », a annoncé le président français.

Les « lignes d'actions pour l'investissement des entreprises françaises » dans l'une des premières économies d'Afrique concernent aussi bien le domaine de l'énergie, que des métaux rares et des minéraux critiques, en passant par les nouvelles technologies ou les industries créatives et culturelles. Des promesses saluées par le président Bola Tinubu, qui a rappelé la nécessité de créer des emplois pour la jeunesse nigériane et d'assurer la sécurité alimentaire de la population de son pays.

Mais la relation se veut réciproque : la France est ainsi devenue le premier hub d'affaires nigérian en Europe, avec notamment l'implantation à venir d'une cinquième banque nigériane à Paris.

Soutien à la politique du Nigeria

Emmanuel Macron a également apporté un soutien plus politique à Bola Tinubu, en encourageant ses réformes, controversées au Nigeria, et en assurant que la France souhaite voir plus de représentants des pays africains dans les grandes instances internationales. Votre volonté d'être un acteur de sécurité et de défense structurant dans toute la région de la Cédéao est une ambition décisive que la France veut accompagner

Emmanuel Macron salue la politique du président nigérian

Le géant africain est critiqué par plusieurs ONG pour les atteintes aux droits humains commises par ses forces de sécurité contre sa population rappelle l'AFP, notamment dans le cadre de la lutte contre les groupes jihadistes Boko Haram et État islamique en Afrique de l'Ouest, dans le nord de son territoire.