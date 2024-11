Afrique: Nairobi - Ouverture de la 9ème réunion annuelle des Zones économiques spéciales africaines avec la participation du Maroc

Nairobi — Les travaux de la 9ème réunion annuelle 2024 des Zones économiques spéciales africaines (ZES), ont démarré jeudi à Nairobi, avec la participation du Maroc.

Organisé par l'Association des Zones économiques africaine (AEZO) en partenariat avec la Commission de l'Union africaine (CUA) et le ministère kényan des Investissements, du Commerce et de l'Industrie, cet événement de deux jours réunit plus de 400 participants, dont des ministres, des représentants des ZES africaines et d'organisations internationales, ainsi que des acteurs économiques.

Placée sous le thème "Construire des économies résilientes, inclusives et durables : le rôle des ZES africaines dans l'attraction d'investissements à fort impact et la redéfinition de la compétitivité," la rencontre sera l'occasion d'aborder plusieurs thématiques telles que l'innovation, la durabilité et la compétitivité des ZES, ainsi que le rôle de ces dernières dans la réalisation d'une croissance résiliente et inclusive.

De même, les différents participants examineront l'impact des zones économiques dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), ainsi que les meilleures pratiques à même de développer les ZES et renforcer les chaînes de valeur régionales.

Seront abordés également au cours de ces deux journées des enjeux majeurs, tels que l'intégration des PME, le commerce intra-africain dans le cadre de la Zone de libre échange continentale africaine (ZLECAF) et le potentiel des zones économiques à attirer des Investissements directs étrangers (IDE), notamment européens.

Intervenant lors de la cérémonie d'ouverture de la Rencontre annuelle, M. Mehdi Tazi Riffi, président de l'AEZO et CEO du Groupe Tanger-Med a souligné que l'objectif de l'Association est de développer des ZES performantes, qui combinent efficacement deux éléments clés, à savoir la logistique et la compétitivité industrielle.

Des zones économiques spéciales efficaces constituent un outil stratégique pour répondre à plusieurs objectifs liés au renforcement du rôle de l'Afrique dans le commerce international et régional, à l'attraction des IDE et à la croissance du PIB industriel du continent, a expliqué M. Tazi Riffi.

Il a dans ce sens rappelé que l'AEZO a été créée en 2015, à l'initiative du Groupe Tanger Med, avec l'objectif de réunir les zones économiques spéciales de l'Afrique et répondre à leur véritable besoin de développer une plateforme d'échange commune.

A cet égard, M. Tazi Riffi a cité le Kenya, pays hôte de la réunion de 2024, comme un modèle de développement des ZES à travers les 12 structures opérationnelles existantes, ainsi que celles à venir.

De son côté, le président kényan William Ruto a mis en avant l'importance des ZES dans le développement du commerce, de la production et de l'industrialisation, notant qu'elles constituent également "un catalyseur permettant d'exploiter l'immense potentiel du continent africain".

Le Kenya reste engagé dans des initiatives de collaboration avec d'autres nations africaines visant à renforcer les zones économiques spéciales et à stimuler la transformation collective, a affirmé William Ruto, notant qu'il s'agit d'une vision qui s'aligne sur la ZLECAf, qui présente un marché de 1,4 milliard de personne.

La cérémonie d'ouverture de la réunion a été marquée par la présence de l'Ambassadeur du Maroc au Kenya, Abderrazzak Laassel et du Premier ministre du Kenya, Musalia Mudavadi.

L'événement a aussi été marqué par la présence du directeur général de Tanger Med Zones (TMZ), Ahmed Bennis, qui est également Secrétaire général de l'AEZO.

Depuis la création de l'association, le Groupe Tanger Med, opérateur et développeur de plus de 3000 hectares de zones économiques, s'est pleinement investi dans son développement.

En tant que modèle de réussite en Afrique, il a oeuvré pour favoriser le partage de savoir-faire et la coopération entre les zones économiques africaines, contribuant ainsi à l'accélération de la mise en oeuvre de la ZLECAF et à l'intégration industrielle du continent.

Événement phare de la CUA et de l'AEZO, la réunion annuelle des Zones économiques spéciales africaines rassemble chaque année des représentants gouvernementaux, des experts internationaux et des acteurs économiques pour offrir des perspectives approfondies sur les questions liées au développement des zones économiques en Afrique.

À travers ces réunions, l'AEZO, qui comprend 92 membres, représentant 46 pays, offre à ses membres une opportunité unique de développer des réseaux, de bâtir des alliances commerciales solides et d'accéder à des décideurs internationaux majeurs.