Maroc: La 11ème édition de Visa For Music séduit plus de 12.000 spectateurs

Rabat — La 11ème édition du festival Visa For Music, organisée du 20 au 23 novembre à Rabat, a attiré plus de 12.000 spectateurs, ont indiqué jeudi les organisateurs.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition a mis à l'honneur la diversité et la créativité, dans une ambiance vibrante, a souligné la même source dans un communiqué, notant que le public a été ébloui par des performances captivantes au Théâtre National Mohammed V, au Cinéma La Renaissance, à la Salle Bahnini et au Chellah.

Ce rendez-vous culturel incontournable, organisé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le Conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra, s'est caractérisé par l'organisation de 10 conférences et panels, ayant enrichi les échanges intellectuels autour des enjeux musicaux mondiaux, a-t-on poursuivi.

Et d'ajouter que cette manifestation artistique a été marquée par l'organisation de 14 ateliers de formation et masterclasses dédiés à l'accompagnement des jeunes artistes et acteurs culturels, permettant à plus de 500 participants de renforcer leurs compétences, ainsi que 14 ateliers de formation et masterclasses consacrés à l'accompagnement des jeunes artistes et acteurs culturels, garantissant à plus de 500 participants la possibilité de renforcer leurs compétences.

En outre, cet événement a été une occasion idoine pour "ouvrir des perspectives de collaborations inédites entre artistes, programmateurs de festival et autres professionnels du secteur", grâce à 800 speed meetings.

Visa For Music 2024 a réuni des délégations prestigieuses, notamment du Cap Vert, d'Ethiopie, du Kenya, d'Afrique du Sud, du Libéria, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et d'autres pays africains, mais également des réseaux tels que Accès Culture, Arterial Network ou Arts Connect Africa, et des institutions telles que la SODEC, Live Nation, ou encore le National Art Council d'Afrique du Sud, ainsi que les directeurs et programmateurs de plus de 100 grands festivals dans le monde, a-t-on rappelé.

Cette édition a également été marquée par un élan vers une diversité culturelle accrue, rassemblant des artistes issus de multiples horizons : d'Afrique, du Pacifique, d'Europe, d'Asie, du Moyen-Orient et des Amériques, célébrant une richesse musicale sans frontières, portée par des valeurs de partage, de tolérance et de créativité.

Cité dans le communiqué, Brahim El Mazned, directeur et fondateur du Festival, a relevé que cet événement est "une rencontre humaine, artistique et professionnelle" qui illustre la capacité de la culture à rapprocher les peuples, ajoutant que par sa diversité et son impact, cette 11ème édition témoigne de l'engagement des organisateurs à faire de Rabat "un carrefour culturel mondial, tout en offrant une visibilité incomparable aux talents d'Afrique et du Moyen-Orient au reste du monde".

Fondé en 2014 à l'initiative de l'Agence culturelle ANYA, Visa For Music est un véritable carrefour pour les acteurs de la scène musicale, proposant un programme adapté aux amateurs de musique comme aux curieux en quête de découvertes avec des rencontres, showcases, conférences et ateliers répartis dans différents lieux emblématiques de la ville de Rabat, tous situés à proximité les uns des autres.