Maroc: Le journal espagnol 'El Mundo' fait l'éloge de Casablanca, une métropole dynamique

Madrid — Le quotidien espagnol "El Mundo" a braqué, jeudi, les projecteurs sur les divers atouts de la ville de Casablanca, une métropole qui se distingue par son dynamisme.

Casablanca est une ville où l'histoire se mêle à une énergie contemporaine, écrit le grand tirage, relevant que Casablanca, ville au nom légendaire, baigne dans une atmosphère unique.

El Mundo revient en particulier sur l'aura cinématographique de la "ville Blanche", immortalisée par le film culte "Casablanca" (1942). "Même si le célèbre Rick's Café n'existait à l'origine que dans les studios de la Warner Bros, sa réplique actuelle, ouverte il y a vingt ans, permet aux visiteurs de revivre la magie de cette légende hollywoodienne", souligne le média.

Le quotidien met également en exergue l'héritage culturel de Casablanca, évoquant des figures de renom comme Antoine de Saint-Exupéry, Joséphine Baker et Édith Piaf, qui ont marqué l'histoire de la ville.

"Ce n'est pas seulement une ville portuaire, mais aussi un carrefour de rencontres et d'histoires fascinantes", explique l'auteur de l'article, illustré par des images des rues animées et des bâtiments art déco de la capitale économique du Royaume.

Fondée au carrefour de l'histoire et de l'économie, Casablanca s'illustre par son architecture art déco et ses larges avenues, décrit la publication, ajoutant que "l'ambiance de la ville rappelle des lieux mythiques, tout en affirmant une sophistication unique, portée par son dynamisme économique et son cosmopolitisme grandissant".

Les quartiers modernes et anciens de Casablanca, avec des lieux emblématiques comme la corniche atlantique et le théâtre Rialto, offrent un contraste fascinant où passé et futur se rencontrent harmonieusement, poursuit le journal, soulignant que Casablanca est une destination incontournable, une ville fascinante, à la croisée des époques et des influences, incarnant un Maroc en mouvement, où chaque visite devient une expérience inoubliable.