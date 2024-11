Maroc: Izmir - Participation remarquable du pays à la finale de l'Olympiade Mondiale de Robotique

Izmir — Le Maroc se distingue par sa participation à la finale de l'Olympiade Mondiale de Robotique, l'une des compétitions internationales les plus prestigieuses dans les domaines de l'innovation technologique et de la robotique, qui a débuté jeudi à Izmir, dans l'ouest de la Turquie.

Le Royaume est représenté par cinq équipes à cette compétition internationale, placée sous le thème "Alliés de la planète", qui rassemble plus de 300 équipes issues de 90 pays et des centaines de jeunes du monde entier, pour mettre en avant leurs compétences en matière d'innovation et de solutions technologiques durables.

Dans une déclaration à la MAP, Inès Abdelkhaleq, coordinatrice des équipes de l'association marocaine "LOOP For Science & Technology", partenaire national de l'Olympiade Mondiale de Robotique, a affirmé que les équipes marocaines sont déterminées à obtenir de bons résultats pour démontrer le potentiel des jeunes du Royaume dans les domaines de la robotique et de l'innovation technologique.

À ce titre, Mme Abdelkhaleq a souligné que ces équipes aspirent à représenter honorablement le Maroc lors de cet événement mondial, qui constitue une opportunité d'échanger des expériences avec des équipes internationales et de découvrir les dernières innovations en technologie et en robotique.

Elle a également précisé que les équipes marocaines, issues de différentes villes du Royaume, ont décroché leur place grâce à leurs brillantes performances lors du tournoi national organisé en mai dernier à Casablanca par l'Association "LOOP For Science & Technology".

De son côté, l'entraîneur de l'équipe marocaine "MINDCRAFT BRAVO", Talal Bâaj, a indiqué que son équipe participe à la finale de l'Olympiade Mondiale de Robotique pour se confronter à des équipes internationales, améliorer son niveau de performance et perfectionner ses futurs designs.

Il a ajouté que cette compétition offre une occasion unique de tester le modèle de robot sur lequel l'équipe de Tanger a travaillé durant les six derniers mois. Il a de même souligné que les six membres de l'équipe, engagés dans la catégorie "Robomission Junior", attendent avec intérêt les remarques et évaluations du jury.

Zineb El Amrani, membre de l'équipe NEXTECH de Casablanca, a, quant à elle, fait savoir que son équipe présente à cette finale un projet innovant intitulé "Terra Genius", un robot spécialement conçu pour soutenir l'agriculture durable grâce à des capacités de semis, de surveillance et d'irrigation.

Ce projet, inscrit dans la catégorie "Future Innovators Senior", vise à mettre la technologie au service de l'agriculture et reflète l'engagement de l'équipe envers des solutions techniques novatrices pour relever les défis environnementaux et agricoles, a-t-elle ajouté.

En plus de "MINDCRAFT BRAVO" et "NEXTECH", d'autres équipes marocaines prennent part à cet événement, notamment "THE CYBERNAUTS" d'El Jadida dans la catégorie "Robomission Senior", "MINDCRAFT" de Tanger dans la catégorie "Future Engineers", et "MINDCRAFT DELTA" de Tanger dans la catégorie "Robomission Elementary".

L'Olympiade Mondiale de Robotique, qui se poursuit jusqu'au 30 novembre courant, est une compétition internationale visant à développer la créativité et les compétences en robotique chez les jeunes âgés de 8 à 19 ans, tout en les encourageant à explorer les sciences, la technologie et l'éducation de manière ludique.