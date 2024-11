Afrique: MEDays-2024 - Le Maroc a réussi à s'imposer comme un acteur clé du commerce mondial (Expert sénégalais)

Tanger — Le Maroc a réussi à s'imposer comme un acteur majeur dans la dynamique du commerce mondial, avec des produits de moyenne à haute technologie importants, comme l'automobile, l'aéronautique, l'électronique et les technologies de l'information, a souligné le président de l'Institut de l'Emergence, basé au Sénégal, Moubarack Lo.

"Les transformations structurelles qu'a connues le Maroc, au cours des 25 dernières années, lui ont permis de développer des métiers mondiaux et de s'imposer comme un acteur majeur dans la dynamique du commerce mondial, avec des produits de moyenne à haute technologie importants....sans compter les efforts déployés dans les autres secteurs comme le textile et cuir, et l'agroalimentaire, et les métiers dans lesquels le Royaume dispose du potentiel qu'il pourrait développer à l'avenir", a expliqué M. Moubarak Lo dans une déclaration à la MAP, en marge de la 16è édition du Forum international MEDays.

L'expert a, à cet égard, rappelé que le Maroc (0,663) arrive en tête du classement des pays africains émergents en 2022, selon l'Indice synthétique d'émergence économique (ISEME), devant l'Egypte (0,659) et l'Afrique du Sud (0,615), notant que leur score leur confère le statut de pays "émergeant".

Après avoir précisé que l'ISEME mesure le développement des pays, à travers quatre dimensions, à savoir la richesse inclusive, la croissance économique durable, la transformation structurelle et l'intégration dans l'économie mondiale, l'expert a noté que "le Maroc ne cesse de s'améliorer d'une année à l'autre, et aujourd'hui il prend la tête du classement au niveau africain, et se retrouve au 28è rang au niveau mondial sur un échantillon de 89 pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et d'Europe".

"Le Maroc doit poursuivre ses efforts, en passant d'une accélération des exportations manufacturières et de l'industrialisation, avec une croissance relativement stable et une augmentation du revenu par tête, à une sophistication de son tissu économique et des échanges mondiaux, afin de passer d'un pays émergeant au stade de pays émergé", a-t-il insisté.

Il s'est ainsi dit convaincu que le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a la capacité de développer rapidement les leviers qui lui permettent de suivre cette trajectoire, à travers le développement de son capital humain, la mise à niveau de ses capacités technologiques et de ses infrastructures, l'approfondissement de son système financier et la densification de son tissu de PME et de PMI.

Par ailleurs, l'expert a salué l'Initiative Atlantique de SM le Roi Mohammed VI pour favoriser l'accès des Etats du Sahel à l'Océan Atlantique, qui, selon lui, permettra de changer la donne, puisqu'elle contribuera à renforcer l'intégration des réseaux d'infrastructure et humains, la connexion des tissus productifs et la création de joint-ventures.

"Le moment est opportun pour qu'on puisse permettre à des géants continentaux comme le Maroc, et tous les autres pays de travailler ensemble, en vue de permettre à l'Afrique de réussir sa transformation économique et son intégration régionale, et reprendre la place qu'elle n'aurait jamais dû perdre dans l'histoire", a-t-il dit.

Il est à noter que l'Institut de l'Emergence effectue un suivi régulier et rigoureux de la marche des pays vers l'objectif d'émergence. Ce travail s'appuie sur l'approche méthodologique développée par Moubarack Lo.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce Forum réunit plus de 250 intervenants de très haut niveau dont des chefs d'État et de gouvernement, décideurs politiques, lauréats de Prix Nobel, dirigeants de grandes entreprises internationales et personnalités influentes devant un public de plus de 6 000 participants venus de plus de 100 pays, selon la Fondation du Forum MEDays et l'Institut Amadeus.