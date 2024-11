Maroc: Kénitra - L'ANEF organise une visite de terrain aux travaux de réhabilitation des écosystèmes forestiers

Kénitra — Une visite de terrain dédiée à la conservation et la réhabilitation des écosystèmes forestiers dans la province de Kénitra a été organisée jeudi dans la forêt de Maâmoura par l'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF).

Conduite par le directeur général de l'ANEF, Abderrahim Houmy, accompagné du gouverneur de la province de Kénitra, Abdelhamid El Mazid, cette visite entre dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale "Forêts du Maroc 2020-2030" lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Elle a été l'occasion d'évaluer l'état d'avancement des programmes engagés en matière de reforestation et de constitution des écosystèmes forestiers de la région et de prendre connaissance des niveaux d'application des nouvelles technologies dans le suivi et le monitoring des activités de gestion des écosystèmes en question.

Cette visite de terrain a été marquée par quatre arrêts. Ainsi, le premier site a été dédié au lancement des travaux de régénération de chêne-liège sur une superficie de 200 hectares, avec la signature d'une convention de compensation de mise en défens avec les associations sylvopastorales.

Les travaux sur le second site ont porté sur le regarnis du pin maritime sur plus de 430 ha, selon le nouveau modèle de gestion des marchés de reforestation. Ce regarni vise à remplacer les plants non réussis, représentant 5% des plantations initiales.

Sur le troisième site, il a été procédé au déploiement, dans le cadre d'un projet de régénération du chêne-liège, de drones avec leurs systèmes numériques connexes pour le suivi et le contrôle des travaux du sol sur une superficie de 190 ha, tandis que le quatrième et dernier site a connu le lancement d'une opération d'élagage pour la conduite sylvicole d'un peuplement de chêne-liège.

Intervenant à cette occasion, M. Houmy a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie "Forêts du Maroc 2020-2030" qui prévoit, d'ici 2030, la plantation et la reconstitution des forêts sur une superficie de 600.000 hectares, expliquant qu'à ce jour, 150.000 ha ont été réalisés, soit 25% de l'objectif global.

Ces opérations s'accompagnent par un nombre de mesures au profit de la population, notamment la compensation de mise en défens qui permet la mise en place d'activités génératrices de revenus au niveau local, la réhabilitation d'espaces forestiers et la création d'un lien entre la population et la forêt, a précisé le directeur général de l'ANEF.

La campagne 2025-2026 portera sur près de 70.000 hectares pour atteindre 37% de la cible stratégique, a fait savoir M. Houmy, ajoutant que toutes ces mesures sont entreprises en réponse aux contraintes climatiques, notamment la sécheresse.

Pour sa part, Hassan Ghriss, membre de l'association de l'afforestation Al Massira Sidi Rabeh, a salué cette initiative qui vise la reforestation de la forêt de Mâamora dans la commune de Kénitra, ajoutant que grâce à la convention signée avec l'ANEF, l'association pourra bénéficier d'un appui financier, de l'aide des experts et des dernières technologies en matière de reboisement afin de mener à bien sa mission.

L'ANEF a conclu des partenariats avec des associations et des coopératives locales, en vertu desquelles des aides financières sont allouées pour accompagner les populations impactées par les restrictions d'usage des forêts en cours de reforestation.

Dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, le programme cible 50.000 ha d'ici 2030, avec un plan d'action pour 2024-2025 portant sur 7.570 ha, incluant 3.810 ha de régénération de forêts naturelles (dont 3.110 hectares de chêne-liège et 700 hectares de thuya), 3.300 ha de reboisement avec des espèces adaptées et 460 hectares d'amélioration sylvopastorale.