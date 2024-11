Maroc: Le Caire - Mme Ben Yahia met en avant les efforts du pays en matière d'égalité des genres

Le Caire — La ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Naima Ben Yahia a mis en avant, mercredi au Caire, les efforts déployés par le Maroc dans le domaine du renforcement de l'égalité des genres.

Intervenant lors de la 22ème réunion ordinaire du Conseil exécutif de l'organisation de la femme arabe (OFA), Mme Ben Yahia a affirmé que le Royaume poursuit ses efforts inlassables en matière de renforcement de l'égalité des genres et d'accélération de l'autonomisation des femmes et des filles, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, soulignant que le Souverain érige en priorité les questions de la femme marocaine et la garantie de ses droits.

Sa Majesté le Roi n'a eu de cesse d'insister sur l'importance du renforcement de la place de la femme, ainsi que son insertion dans le processus de développement durable et son implication dans la prise de décision, a rappelé la ministre, notant que le chantier royal de la protection sociale aura un impact positif sur les femmes, étant la catégorie la plus vulnérable dans les différentes sociétés à travers le monde.

Conformément aux Hautes Orientations Royales, le Maroc a accumulé une grande expérience, en particulier en ce qui concerne la participation des femmes dans la prise de décisions et dans la vie politique, a-t-elle poursuivi, ajoutant que le Royaume a oeuvré pour l'intégration des notions du genre dans les politiques et les programmes, tout en adoptant un budget qui tient compte de cette notion, et ce depuis plus de 20 ans.

Le Maroc a également mis en place des stratégies et des politiques publiques soutenant l'égalité entre les femmes et les hommes, a indiqué Mme Ben Yahia, mettant en avant le développement du cadre législatif à travers la première génération marquée par l'adoption du code de la famille et du code du travail et la deuxième génération, marquée par la loi sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes, la loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains et les textes relatifs à la protection des travailleurs domestiques.

Le Maroc a lancé récemment le chantier de la révision du code de la famille, ainsi que de plusieurs autres lois, telles que celle relative à la procédure et au code pénaux, a-t-elle ajouté, soulignant l'adoption de nombreuses lois relatives à la généralisation de la protection sociale.

La ministre a noté que le Maroc a continué d'interagir positivement avec les mécanismes et les conventions internationales et régionales en rapport avec la consolidation des droits de la femmes, que ce soit en retirant les réserves ou en adhérant aux conventions et aux protocoles annexes.

Elle a dans ce sens cité le protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et le protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, notant que le Royaume est soucieux de respecter l'ensemble de ses engagements internationaux.

A l'ordre du jour de la 22ème réunion ordinaire du Conseil exécutif de l'OFA figurent notamment l'approbation du PV de la 21 réunion, une discussion générale sur la situation de la femme dans les pays arabes et l'examen du rapport de la direction générale sur les activités tenues depuis le début de l'année.

Le Conseil exécutif de l'OFA, qui tient sa réunion ordinaire annuellement, est composé de présidents et présidentes des mécanismes nationaux chargés des questions de la Femme dans chaque pays. La présidence de cet organe est assurée à tour de rôle par les Etats membres.