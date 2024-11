Afrique: M. Akhannouch s'entretient avec le Premier ministre de la République de Guinée

Rabat — Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch s'est entretenu, jeudi à Rabat, avec le premier ministre de la République de Guinée, Bah Oury, autour des moyens de renforcer la coopération entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée.

Ces entretiens, tenus en présence du ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, ont été l'occasion de saluer les liens d'amitié exemplaires qui unissent les deux pays et qui se sont renforcés depuis les deux visites effectuées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, en République de Guinée en 2014 et en 2017, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

A cette occasion, M. Akhannouch a affirmé que le Maroc, conformément aux Hautes Orientations Royales, demeure disposé à accompagner la République de Guinée pour la réalisation d'un développement économique et social durable et global, notamment au niveau du développement des secteurs de l'agriculture, de la pêche maritime, de la santé et de l'industrie.

Il a, à cet égard, salué la coopération étroite qui prévaut avec la République de Guinée et que sous-tendent les liens de fraternité, d'amitié et de solidarité unissant les deux peuples.

Ces entretiens ont été également l'occasion de saluer la position de la République de Guinée à propos de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du sud, la Guinée ayant procédé en janvier 2020 à l'ouverture d'un consulat général à Dakhla, en droite ligne des positions constantes de la République de Guinée à propos du différend régional factice autour du Sahara marocain.

Les deux responsables ont par ailleurs évoqué les mécanismes à même de développer les relations économiques bilatérales, dans le cadre d'une stratégie de partenariat modèle pour la coopération Sud-Sud au sein du continent africain, dans la continuité des visites d'État effectuées par SM le Roi dans plusieurs pays amis du continent, et à la suite de la signature d'un communiqué conjoint entre les gouvernements des deux pays en mai 2023 à Rabat et la tenue, en juillet 2023 à Dakhla, de la 7e session de la Commission mixte Maroc-Guinée.