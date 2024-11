Madagascar: Projet de Loi de Finances 2025 - L'opposition prône une politique d'austérité avec la réduction du train de vie de l'État

Siteny Randrianasoloniaiko en tant que chef de l'opposition parlementaire a tenu une conférence de presse, hier, en son domicile à Ivandry, et ce, à la veille du vote du projet de loi de finances 2025.

Ce chef de l'opposition parlementaire propose ainsi qu'il y ait des amendements du projet de loi de finances 2025. Soit une loi de finances rectificative. Dans la même foulée, il a parlé des investissements non productifs, en citant entre autres, les gymnases couverts, les stades aux normes internationales et la piscine olympique, face à la situation actuelle. Toutefois, il n'a pas manqué d'avancer des mesures, avec notamment la politique d'austérité portant notamment sur la réduction des dépenses de fonctionnement et du train de vie de l'État, la suppression des déplacements en jet privé et/ou avion spécial mais voyage par terre pour constater l'état des routes.

Il a tenu toutefois à préciser qu'il n'est pas contre le paiement d'impôts jugeant que « ce n'est pas le moment opportun ». Lors de cette rencontre avec la presse, il n'a pas non plus manqué de se référer à l'éducation et à la santé. Pour Madagascar, l'éducation est de l'ordre de 1,75% par PIB, alors que pour l'Unesco, les normes internationales sont estimées entre 4 et 6%, tandis que pour les Comores, elle se chiffre à 2,5% et le Sénégal à 6%. Concernant la santé, le budget est de 1,03% du PIB pour la Grande île en 2025. En tant que natif de la cité du Soleil, il n'a pas manqué d'aborder le cas de Base Toliara, en faisant valoir que sept espèces endémiques de baobab n'existent qu'à Madagascar dont cinq à Toliara risquent de disparaître.

Pauvreté

Il a également dit haut et fort qu'il faut que « le peuple sache ce qui l'attend ». Ce député pense ainsi que « si le projet de LFI 2025 est voté sans amendements, cela va augmenter le coût de la vie, diminuer le pouvoir d'achat et aggraver la pauvreté. En tout cas, cela ne va pas apporter le développement ». Et d'enchaîner que « cela est dû à la création de nouvelles taxes et impôts sur d'autres services et produits notamment la taxe sur les transactions mobiles, l'augmentation de la TVA sur les PPN, le gel des salaires des fonctionnaires et de l'inexistence de mesures pour lutter contre l'inflation ». Quant à l'importation de riz hybride, « cela va rendre Madagascar dépendant par rapport à la Chine pour l'importation de semences, engrais et pesticides », a-t-il indiqué. Autrement dit, il est pour la suppression de cette dépense d'importation.