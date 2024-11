Afrique: Classement FIFA - Le Sénégal reste 2e en Afrique et retrouve sa 17e place mondiale historique

Dakar — Le Sénégal a fait un bond de trois rangs dans le dernier classement de la FIFA et retrouve sa place historique de 17e, tout en gardant sa deuxième position africaine, indique un communiqué de l'instance dirigeante du football mondial, rendu public jeudi.

L'équipe du Sénégal a valsé, pendant plusieurs mois, entre les 18e, 20e et 21e places mondiales, avant de retrouver cette 17e position qu'elle avait atteinte pour la première fois de son histoire en février 2024, juste après la Coupe d'Afrique des nations de football en Côte d'Ivoire. Cela malgré une élimination en huitièmes de finale de cette compétition par le pays hôte.

Cette progression de novembre se justifie par sa qualification à la prochaine CAN prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le Sénégal, premier de son groupe, a obtenu 16 points, avec 10 buts marqués et un seul encaissé. Ils ont devancé le Burkina Faso (10 points), le Burundi (4 points) et le Malawi (4 points).

Les Lions du Sénégal restent deuxièmes au niveau africain, derrière les Marocains qui, cependant, chutent d'un rang au niveau mondial, passant de la 13e à la 14e place. De même que l'Egypte, troisième africain, qui a perdu trois places au niveau mondial. Les Egyptiens passent de la 30e à la 33e position.

L'Algérie, 37e mondiale a gardé sa position, mais réussi a reprendre la quatrième place africaine au Nigeria qui tombe au cinquième rang. Les Algériens ont pu réaliser cette belle opération grâce à leur carton, lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025 contre le Liberia (5-1) et de leur match nul et vierge contre la Guinée équatoriale de la cinquième journée de ces éliminatoires.

"Le Nigeria, le Congo et la Sierra Leone font chacun un recul de huit places".

Les Nigérians, certes qualifiés à la CAN 2025, ont terminé les éliminatoires sur une défaite contre le Rwanda (1-2) et un match nul contre le Bénin (1-1). Le Nigeria avec le Congo et la Sierra Leone ont fait le plus grand recul en termes de places (8).

La Côte d'Ivoire garde sa sixième place africaine, mais continue de descendre au niveau mondial. Les champions d'Afrique en titre ont quitté la 40e position pour la 46e. L'autre équipe africaine qui continue à décroitre au niveau mondial et africain est la Tunisie. Les Aigles de Carthage sont passés de la septième place africaine à la neuvième puis de la 47e mondiale à la 52e.

Une régression qui profite au Cameroun et au Mali. Les Camerounais ont quitté la huitième position pour la septième. Les Aigles du Mali sont passés du neuvième rang au huitième. Ils ont aussi gagné trois places au niveau mondial, passant de la 54e position à la 51e.

L'Afrique du Sud, onzième lors du dernier classement d'octobre, a intégré le top 10 africain. Les Bafana Bafana ont éjecté du top 10 la République démocratique du Congo. Ils ont aussi fait un bond de trois rangs au niveau mondial, quittant la 60e place pour la 57e.

Le Niger, 34e africain a réalisé la plus grande évolution en termes de place au niveau mondial, en progressant de neuf rangs. Le classement mondial est toujours dominé par l'Argentine et la France, qui sont respectivement première et deuxième.

L'Espagne, championne d'Europe en titre, garde sa troisième place qu'elle occupe depuis plusieurs mois. L'Angleterre et le Brésil conservent respectivement leurs quatrième et cinquième positions.

Le dernier classement de la FIFA est prévu le 12 décembre prochain.