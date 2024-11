Sénégal: Kolda - Le représentant de l'UNICEF au Sénégal satisfait du travail des acteurs communautaires

Kolda — Le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) au Sénégal, Jacques Boyer a salué jeudi, à Kolda (sud), le travail effectué par les acteurs communautaires pour faire face aux cas de violence et maltraitance des enfants dans cette région.

»Nous avons rencontré les acteurs notamment les communautés dans le village Faraba, et aussi les autorités administratives, pour constater le travail effectué par les communautés pour face aux cas de violences et maltraitance, et dans l'ensemble nous sommes satisfaits des résultats et acquis des activités menées dans la région », s'est-il félicité en marge de sa visite dans la région de Kolda.

Pour sa première sortie, le représentant de l'UNICEF a choisi la région de Kolda où il a rencontré les membres des clubs des jeunes filles encadrés par le centre conseil adolescent.

»Nous avons rencontré et échangé avec les jeunes. Les activités menées par ces jeunes ont des effets positifs et peuvent changer leur vie, et je quitte Kolda avec un sentiment de travail bien fait », a déclaré M. Boyer.

Le représentant de l'Unicef au Sénégal a saisi également l'occasion pour voir le travail effectué dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant au centre de santé de Kolda.

»J'ai visité le centre de santé pour voir le travail effectué dans la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant et on prépare la campagne de vaccination contre la rougeole et rubéole », a-t-il fait savoir, invitant les parents à faire vacciner les enfants pendant cette période.

Jacques Boyer a en outre magnifié le partenariat public-privé dans la région de Kolda.