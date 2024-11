Sénégal: Le nouveau plan-cadre de prévention et d'élimination du travail des enfants présenté à Saint-Louis

Saint-Louis — Le nouveau plan-cadre national de prévention et d'élimination du travail des enfants élaboré par le ministère du Travail pour la période 2024-2028 a été présenté ce jeudi à Saint-Louis (nord), au cours d'un atelier, a constaté l'APS.

"Il y a de nouvelles réalités, de nouvelles formes de travail des enfants raison pour laquelle on a élaboré ce nouveau plan-cadre national de prévention et d'élimination du travail des enfants", a dit à la presse Mame Coumba Thiaw Sow, inspecteur du travail et de la sécurité sociale et coordonnatrice de la cellule de lutte contre le travail des enfants au ministère en charge du travail.

L'objectif est de faire en sorte que ce plan soit plus en phase avec les nouvelles formes de travail des enfants, les nouvelles réalités de travail des enfants, a-t-elle précisé à l'occasion d'un atelier de partage de ce nouveau plan-cadre.

»Le ministère du Travail a initié ce nouveau plan-cadre parce qu'il faut préciser qu'il y a un ancien plan-cadre qui a été élaboré pour la période 2012 à 2016. On est resté 4 ans ou 5 ans avant de l'évaluer, c'est-à-dire en 2022 », a-t-elle rappelé.

Ensuite, a-t-elle poursuivi, »on a dit que le phénomène du travail des enfants a pris des ampleurs et on fait le tour des régions pour une large vulgarisation et une large communication pour que les acteurs qui, au niveau national, ont participé à cette élaboration connaissent mieux ce document-là ».

»Nous sommes présents ici pour représenter également le gouverneur dans le cadre d'un atelier de partage du plan national de prévention mais aussi de l'élimination du travail des enfants avec tous les acteurs du département qui sont concernés", a déclaré Abdou Khadre Dieylani Bâ, adjoint au préfet du département de Saint-Louis.

L'objectif, a-t-il dit, c'est de partager avec les acteurs le plan-cadre national sur la prévention et l'élimination du travail des enfants et recueillir aussi leurs opinions mais également formuler des recommandations vis-à-vis de ces acteurs-là.

Il a également félicité l'inspecteur du travail ainsi que toute l'équipe qui l'accompagne pour la diligence et la disponibilité à accompagner l'État.

»Mettre fin au travail des enfants demeure une préoccupation mondiale, traduite à travers les multiples efforts consentis au niveau international sous la houlette de l'Organisation internationale du travail (OIT) », indique un document dont l'APS a reçu une copie.