Afrique: Ligue des champions/L'EST dicte sa loi - L'art de se remettre !

Alors qu'ils peinent à trouver leur chemin en championnat, les "Sang et Or" ont su, le temps d'un match, se remettre, réussissant par là même et de la plus belle des manières leur entrée en lice en phase de groupes de la C1 africaine.

"Je ne suis pas policier, je suis un entraîneur. Évidemment que je parle aux joueurs qui commettent des erreurs, mais je suis là pour les aider à les corriger et à aller de l'avant. Vous le savez, il n'y a pas plus facile que de détruire un joueur", avait déclaré le coach "sang et or", Laurenti Reghecampf, lors de la conférence de presse d'avant-match.

Le technicien roumain a tenu parole, mardi soir, en accordant sa confiance à Raed Bouchniba, titularisé face à Djoliba en dépit de l'erreur commise vendredi dernier contre l'USBG, permettant à l'adversaire d'ouvrir le score. Et Bouchniba de lui renvoyer l'ascenseur de la plus belle des manières en ouvrant très tôt le score. Un très joli but du reste : il a réussi à tromper le portier adverse d'une manière spectaculaire en faisant passer la balle entre ses jambes d'un simple tir croisé à ras de terre.

Raed Bouchniba, qui a sorti une très bonne première mi-temps en étant au four et au moulin, s'est malheureusement blessé et a demandé à se faire remplacer à la mi-temps. Et même s'il n'a joué qu'une mi-temps, il a réussi à se remettre en scène en marquant un joli but après lequel il est allé se faire pardonner auprès du public.

Et il n'y a pas que Bouchniba qui a réussi à reconquérir le coeur des supporters. Toute l'équipe a parfaitement maîtrisé l'art de se réhabiliter en infligeant une raclée à la modeste formation malienne de Djoliba. Et s'il n'y avait pas eu des blessures contractées en cours de jeu, la note aurait pu être plus salée.

Les blessures font tache d'huile

Il n'y a pas que Raed Bouchniba qui est sorti sur blessure, Youssef Belaili et Yassine Meriah ont été également contraints de quitter le terrain en cours de jeu pour cause de blessure, respectivement à la 43e et 67e minutes de jeu.

De quoi agacer le technicien "sang et or" : "C'était un très bon match. Les joueurs l'ont abordé avec un très grand sérieux. Ils ont répondu aux attentes des supporters et du staff technique. J'avais confiance dans l'expérience continentale de mes joueurs. Le seul point négatif du match est incontestablement les blessures contractées par Raed Bouchniba, Youssef Belaïli et Yassine Meriah, ce qui m'a obligé à les remplacer.", a déclaré l'entraîneur "sang et or" après la rencontre.

Cela dit, le nouveau préparateur physique, le Français Léo Djaoui, a du pain sur la planche. Aussi, il faudra désormais hiérarchiser les objectifs. Pour l'Espérance, la priorité était le match de Djoliba et non pas celui de l'USBG. Il fallait ménager certains joueurs, Sasse et Belaïli notamment. Maintenant, l'entraîneur roumain doit puiser dans la richesse de l'effectif qu'il a sous la main.