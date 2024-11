Tunisie: 26e Forum de Réalités - Le tourisme durable en Méditerranée, une opportunité écologique inexploitée...

Lors du 26e Forum de Réalités qui se tient actuellement à Hammamet Sud, un panel consacré aux perspectives d'un tourisme durable dans l'espace Méditerranéen a attiré l'attention sur les enjeux actuels et futurs du tourisme, notamment durable, dans la région.

Modéré par Hedi Hamdi, journaliste et consultant spécialisé en tourisme, ce panel a réuni des experts pour discuter des initiatives et défis liés au tourisme durable, notamment en Tunisie, tout en offrant une vision globale sur l'espace méditerranéen.

Le thème central du panel, "Le tourisme durable et responsable dans l'espace méditerranéen : un nouveau modèle de développement", a permis de souligner l'importance d'une approche responsable qui favorise la durabilité à long terme, tout en respectant les particularités culturelles et environnementales des pays méditerranéens.

Hedi Hamdi a ouvert la discussion en insistant sur l'importance de repenser les modèles de développement touristique dans la région. Il a rappelé que le tourisme durable ne se limite pas seulement à la protection de l'environnement, mais englobe également des dimensions économiques, sociales et culturelles, créant ainsi un équilibre entre développement et préservation.

Pour sa part, José Froehling, chef de projet et expert sectoriel en tourisme pour la GIZ, l'agence allemande pour la coopération internationale, a exposé le rôle essentiel de la GIZ dans la promotion du tourisme durable en Tunisie et dans d'autres pays méditerranéens.

Il a expliqué que la coopération entre la GIZ et la Tunisie se concentre sur des projets concrets visant à améliorer la durabilité du secteur touristique, avec un accent particulier sur la gestion des ressources naturelles et la protection de l'environnement.

L'un des exemples notables cités par Froehling a été le programme de la GIZ, qui se concentre sur le développement durable dans les zones côtières de la Tunisie. Ce programme a non seulement contribué à la préservation des écosystèmes fragiles, mais a aussi soutenu la création d'emplois locaux grâce à des initiatives liées à l'éco-tourisme.

En effet, l'objectif de l'événement est de créer une approche intégrée, où les différents acteurs travaillent ensemble pour un tourisme respectueux des normes écologiques, mais aussi économique et socialement inclusif.

Froehling a insisté sur la nécessité de renforcer la collaboration entre les différents ministères et acteurs privés pour répondre aux défis complexes du secteur, notamment en matière de mobilité durable. La question de l'accessibilité et des infrastructures touristiques adaptées aux besoins des voyageurs, y compris ceux ayant des besoins spécifiques, a également été abordée.

De plus, le panel a évoqué la manière dont les nouvelles technologies, telles que les systèmes de gestion intelligents et les innovations en matière d'énergies renouvelables, peuvent jouer un rôle crucial dans le développement du tourisme durable. Ces technologies permettent non seulement de réduire l'empreinte écologique, mais aussi de créer une expérience plus enrichissante pour les visiteurs.

Ce panel a aussi été l'occasion de souligner que le tourisme durable ne doit pas être perçu uniquement comme une contrainte, mais comme une opportunité de croissance pour la région méditerranéenne. Et à travers la collaboration internationale et des projets adaptés aux spécificités locales, il est possible de construire un modèle de tourisme qui profite à la fois aux communautés locales, à l'environnement et à l'économie des pays concernés.