Afrique: Au fait du jour - Dossier clos ?

Ainsi donc, l'assemblée générale élective du bureau fédéral a été fixée au samedi 25 janvier 2025 tel que l'a assuré le président du comité de normalisation de la FTF, Kamel Idir. Deuxième précision importante, la participation de la Tunisie au Chan, les clubs en décideront à l'occasion de la prochaine réunion qui aura lieu aujourd'hui. Le dossier de la VAR sera également réglé. Cette technologie sera mise à contribution avant la fin du mois de décembre, tout comme le paiement des arriérés des arbitres, avec la collaboration de la Fifa.

Ainsi, donc, nous pourrions dire que tout est bien qui finit bien. Toutes ces polémiques et ces accusations, qui ont «animé» la scène sportive durant un bon bout de temps, instauré une ambiance malsaine qui agit énormément sur la psychologie de comportement du public, vecteur d'incidents qui pourraient être graves, ont été inutiles et desservent les intérêts de tous.

En effet, le public est composé de personnes qui saisissent le bien, fondé des choses et comprennent que ce Comité est là sous les ordres et le contrôle de la Fifa et même de la... CAF. Il ne peut rien faire sans se référer à cet organisme de contrôle qui l'a mis, par la grâce de nos propres dirigeants, sous tutelle. Avec une caisse vide, comment négocier avec les arbitres décidés à ne plus faire de concessions sans toucher leurs arriérés ?

Comment décider d'une non-participation à ce Chan sans avoir l'avis des techniciens et des clubs ? Comble de malheur, la FTF n'a pas de DTN et les clubs pourraient lui reprocher cette non-participation. Partant du principe que les questions qui pourraient lier les mains du futur Bureau Fédéral ne devraient pas être abordées, il fallait consulter. Autant dire que prendre des initiatives de ce genre aurait pu dérégler le fonctionnement futur de la FTF. Il n'en demeure pas moins que nous demeurons persuadés que nos clubs ne jouent pas assez et que nos équipes devraient s'aligner sur le rythme de leurs adversaires potentiels qui jouent plus de matches que nous.

Côté condition physique et endurance, nous sommes loin du compte. Nous verrons bien ce que décideront les clubs qui pourraient accepter de rester des semaines à payer des frais fixes, alors que leur équipe se contente de rencontres amicales qui ne rapportent rien. Parce qu'ils refusent de céder deux joueurs pour les besoins de la sélection. A se demander pourquoi le fait-on ailleurs ? Peut-être parce qu'ils ont une autre notion de la préparation.

La VAR sera enfin présente. Nous verrons bien s'ils vont l'accepter sans réclamer et accuser. Le désamour évoqué figure dans nos archives. Bon vent quand même, mais. Notre football souffre et il lui faut du temps et des hommes et femmes pour s'en remettre.