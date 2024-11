Tunisie: Le CA attendu au Hedi-Naifer - Un sérieux examen

Ce samedi, vers le coup de 14h00 au Bardo, c'est en leader que le CA foulera la pelouse du Hédi-Naïfer. Attendu par un Stade Tunisien aussi ambitieux que redoutable, le CA, équipe du moment à battre, avance avec des assurances et des cartes à jouer.

Le CA poursuit au Parc A sa préparation du derby face au ST à raison de deux séances d'entraînement depuis hier. En tout début de semaine cependant, seuls le milieu ghanéen Kenneth Semakula et l'axial libyen Ali Youssef ont bénéficié de deux jours supplémentaires de repos, après la récente débauche d'efforts avec leurs sélections respectives. Ce faisant, concernant Ali Youssef, l'international libyen serait dans les pensées du Besiktas Istanbul qui aurait l'intention de l'engager selon certaines livraisons de ces derniers jours. Seulement, d'après une source clubiste à présent, quelle que soit la véracité de l'intérêt porté pour le joueur, il est déclaré intransférable, du moins pour cette saison.

Chapitre joueur en phase de «mise à niveau» progressive, Giles Armando Kooh a achevé sa période de remise en forme (sur le plan foncier et athlétique). Il touchera à nouveau au ballon d'ici quelques jours et ne sera pas cédé, selon David Bettoni. Aussi, Bettoni a eu une discussion avec le milieu défensif Moataz Zemzemi, histoire de le motiver davantage afin qu'il redouble d'efforts à l'entraînement et retrouve le niveau qui est le sien, celui proposé en début de saison.

L'équipe à battre

Samedi prochain, vers le coup de 14h00 au Bardo, c'est en leader que le CA foulera la pelouse du Hedi Naïfer. Attendu par un Stade aussi ambitieux que redoutable, le CA, équipe à battre du moment, avance avec des assurances et des cartes à jouer telles que la meilleure attaque avec 14 buts et la meilleure défense avec seulement trois buts de pris.

De quoi conforter les Clubistes, mais attention à cette coriace formation stadiste, un onze terrible quand il se produit au Bardo. Si l'on rembobine, sur 130 rencontres face au Stade Tunisien, le Club Africain s'est imposé à 68 reprises, a fait match nul dans 40 matchs et s'est incliné 21 fois. Bettoni sait bien que ce sera une véritable épreuve compliquée où ses joueurs vont devoir se surpasser et s'appliquer pour ramener les trois points de la victoire.

Conserver le leadership est le premier objectif des Clubistes ce samedi.

On s'attend, encore une fois, à une sorte de rotation dans l'effectif, question de s'adapter au profil de chaque match. Il y aura bien évidemment le retour de Ali Youssef à l'axe de la défense (qui a trébuché devant l'ASS), ainsi que Simakula comme pivot axial.

Associé à Kheli pour densifier ce compartiment et donner plus d'assurance à la défense ? C'est fort probable. Le retour de Zaâlouni sur le flanc droit est aussi bien envisageable. Khadhraoui, jusque-là très décevant, peut laisser sa place, si Bettoni décide de l'avancer un peu et gagner une place au milieu. En tout cas, ce sera un onze différent de celui qui a commencé face à Soliman.